Colin Firth ist doch Teil des neuen "Bridget Jones"-Films!

Die Fans der Bridget Jones-Filmreihe können aufatmen: Sie werden Colin Firth (63) erneut als Mark Darcy erleben dürfen! Das beweisen jetzt neue Fotos, die Daily Mail vorliegen. Diese zeigen den Schauspieler in der Rolle des Anwalts für Menschenrechte am Set des vierten Teils "Bridget Jones: Mad About the Boy". Gemeinsam mit Hauptdarstellerin Renée Zellweger (55) steht er vor der Kamera und dreht wohl eine romantische Szene – denn er schaut ihr total verliebt in die Augen und streichelt dabei liebevoll über ihre Wange.

Da die Filme auf den Romanen von Helen Fielding (66) basieren, fürchteten Zuschauer, auf einen ihrer Lieblingscharaktere verzichten zu müssen – in der Fortsetzung ist Bridget nämlich eine Zweifachmutter in den Fünfzigern und Witwe. Doch wie ein Insider verrät, war es nie der Plan, dass der 63-Jährige nicht auftaucht. "Colin sollte schon immer in dem Film auftreten, aber es sollte ein Geheimnis bleiben", offenbart dieser.

Wie es tatsächlich in dem Streifen mit dem beliebten Pärchen weitergeht, ist nicht bekannt. Dafür wurde schon preisgegeben, welche Schauspieler ebenfalls zu erwarten sind: Hugh Grant (63) wird erneut in seine Rolle des Daniel Cleaver schlüpfen – denn in "Bridget Jones' Baby" sah es zwar zuerst danach aus, dass er während eines Flugzeugabsturzes gestorben sei, am Ende wurde jedoch enthüllt, dass er am Leben ist. Zudem sind es Emma Thompson (65), Chiwetel Ejiofor (47) und Leo Woodall (27), die im vierten Teil zu sehen sein werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Renée Zellweger und Colin Firth im September 2016

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ActionPress Renée Zellweger und Hugh Grant in "Bridget Jones"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Colin doch als Mark Darcy zurückkehrt? Das ist so toll! Ohne ihn wäre es nicht dasselbe gewesen. Ich bin kein großer Fan seiner Rolle. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de