Amputation: Moderator Björn-Hergen Schimpf hat Bein verloren

Björn-Hergen Schimpf (81) hat einen schweren Einschnitt in seinem Leben hinnehmen müssen: Er hat sein Bein verloren. Wie sein Kollege und langjähriger Freund Jörg Draeger (79) dem Magazin Bunte verriet, wurde dem "7 vor 7"-Moderator das Bein amputiert. "Björn-Hergen mussten sie leider das Bein amputieren, das war natürlich sehr schlimm", erzählte er. Beeindruckend sei jedoch, dass der TV-Star trotz dieser Schicksalswendung seinen Optimismus bewahrt habe: "Er ist Gott sei Dank noch der Alte."

Diese Leidensgeschichte begann nicht erst jetzt. Seit fast einem Jahrzehnt kämpfte der 81-Jährige mit schweren gesundheitlichen Problemen, die sein linkes Bein betrafen. Bereits 2016 musste er sich einer Bypass-Operation unterziehen, da die Blutzufuhr in seinem Bein nicht mehr ausreichend war. Dieser Eingriff hatte damals das Schlimmste noch abgewendet, doch nun führte die anhaltende Problematik zur Amputation. Jörg brachte Bewunderung für seinen Freund zum Ausdruck und zeigte sich erleichtert, dass Björn-Hergen sich von diesem schweren Eingriff offenbar nicht hat unterkriegen lassen.

Björn-Hergen prägte von den 1980er- bis in die 2000er-Jahre die deutsche TV-Landschaft. Besonders seine Zusammenarbeit mit der unvergessenen Handpuppe "Karlchen", durch die er das aktuelle Tagesgeschehen humorvoll kommentierte, machte ihn einem breiten Publikum bekannt. Auch seine Teilnahme am Dschungelcamp 2008 brachte ihm neue Aufmerksamkeit und zeigte ihn in einem anderen Licht. Mit seiner charmanten und humorvollen Art begeisterte er Generationen von Zuschauern.

Anzeige Anzeige

Action Press / Arcpic Björn-Hergen Schimpf, nahm 2008 am Dschungelcamp teil

Anzeige Anzeige

Action Press / Arcpic Björn-Hergen Schimpf

Anzeige Anzeige