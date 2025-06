"Fast gestorben": YouTube-Star Kevin Wolter benötigte Not-OP

Kevin Wolter stand Mitte Mai buchstäblich am Rande des Todes, wie er im Interview mit Bild berichtet. Der ehemalige Fitness-YouTuber erlitt eine schwere Sigma-Divertikulitis – eine Entzündung im unteren Dickdarm – , die erst mit dramatischen Notfallmaßnahmen im Krankenhaus diagnostiziert und behandelt wurde. Am Abend des 14. Mai verspürte Kevin heftige Bauchkrämpfe, nachdem er seinen Sohn von dessen Mutter abgeholt hatte. Am nächsten Tag brachte er ihn noch zur Schule, obwohl die Schmerzen immer schlimmer wurden. Trotz eines ersten Verdachts auf einen Leistenbruch führte der Besuch beim Orthopäden schließlich zur klaren Warnung: Kevin müsse sofort in die Notaufnahme. Dieser Rat rettete ihm das Leben. Erste Untersuchungen zeigten bereits alarmierende Blutwerte und ein CT brachte schließlich die Diagnose: Der Darm hatte sich in einem kleinen Leistenbruch eingeklemmt und war stark entzündet.

Die anschließende medizinische Versorgung wurde zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Nachdem Antibiotika nicht den gewünschten Erfolg gebracht hatten, musste der 37-Jährige bereits am nächsten Tag operiert werden – wobei Teile seines Darms entfernt wurden. Doch auch danach kamen die Komplikationen: Eine innere Wunde verheilte schlecht und verursachte erneut starke Beschwerden, begleitet von Blut im Stuhl. Die Ärzte sahen sich gezwungen, den Eingriff zu wiederholen und alles gründlich zu reinigen. Dies brachte schließlich die lang ersehnte Besserung. Besonders erschreckend war für Kevin die Feststellung, dass der Eiter aufgrund der Entzündung bereits in die Hoden vorgedrungen war. "Die Schmerzen danach waren krass", erzählte er rückblickend über die Tage im Krankenhaus.

Die gesundheitliche Krise traf Kevin in einem Moment, in dem er sein Leben komplett neu sortieren wollte – ein neuer Job stand unmittelbar bevor. "Ich wollte gerade neu anfangen – und dann kam das", äußerte er sich sichtlich bewegt gegenüber Bild. Heute zeigt er sich vor allem dankbar für die Unterstützung seiner Mitmenschen in dieser schwierigen Zeit. Auch wenn er noch nicht alle Details zu seinem geplanten Neustart preisgibt, macht er klar, wie sehr ihn die Ereignisse geprägt haben. Kevin, der einst für seine eiserne Disziplin bekannt war, erkennt nun, wie wichtig es ist, auf Warnsignale des Körpers zu hören: "Mein Körper hat's mir gezeigt." Mittlerweile ist er aus dem Krankenhaus entlassen und blickt mit gehörigem Respekt auf die gesundheitlichen Herausforderungen der vergangenen Wochen zurück.

Instagram / wolterkevin Kevin Wolter, Influencer

Instagram / wolterkevin Kevin Wolter, Oktober 2024

