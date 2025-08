Premiere: Ein neues Duo ermittelt bei "Die Rosenheim-Cops"

Michaela Weingartner und Baran Hêvî überraschen die Fans der beliebten Serie Die Rosenheim-Cops mit einer freudigen Nachricht: In der kommenden Staffel werden sie als neues Ermittler-Duo Julia Beck und Kilian Kaya zu sehen sein. Die beiden Schauspieler teilten auf Instagram mit: "Wir als Kommissarin Julia Beck und Kommissar Kilian Kaya freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass wir in der kommenden Staffel in zwei Folgen gemeinsam für die Rosenheim Cops ermitteln werden." Die Fans dürfen sich somit auf frischen Wind bei den kriminalistischen Abenteuern in Rosenheim freuen.

Personelle Veränderungen sind bei "Die Rosenheim-Cops" nichts Ungewöhnliches. Igor Jeftić zum Beispiel, einer der langjährigen Darsteller der Serie, nahm sich in der vergangenen Staffel mehrere Wochen Auszeit, was bei einigen Zuschauern Kritik hervorrief. Gegenüber TVSpielfilm.de erklärte er: "Ich bedaure nicht, dass ich hier und da Urlaub habe! Und dank Work-Life-Balance bleibe ich uns 'Rosenheim-Cops' treu!" Während der 53-Jährige den Fans also erhalten bleibt, hat sich Marisa Burger (52), bekannt als Miriam Stockl, entschieden, die Serie endgültig zu verlassen. Die Schauspielerin betonte gegenüber der Abendzeitung München, dass sie sich auf neue Herausforderungen freue und die Schauspielerei für sie auch bedeute, in unterschiedlichste Rollen zu schlüpfen.

Die "Die Rosenheim-Cops"-Neuzugänge Michaela und Baran sind keine Unbekannten. Während Michaela bereits in verschiedenen TV-Produktionen wie Tatort zu sehen war, hat Baran mit Engagements an renommierten Theaterbühnen und in unterschiedlichen Filmprojekten auf sich aufmerksam gemacht. Beide freuen sich nun darauf, frischen Schwung in die Serie zu bringen – und mit ihrer Ankündigung haben sie auch schon die Neugier der Serien-Fans geweckt.

Anzeige Anzeige

Instagram / baran.hevi Baran Hêvî und Michaela Weingartner, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / igorjefticofficial Igor Jeftić, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Getty Images Michaela Weingartner im Juli 2023

Anzeige