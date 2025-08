Prinz George hat auch in den Ferien Aufgaben zu erledigen

Sommerferien bedeuten für viele Kinder Sonne, Spaß und Entspannung – doch bei Prinz George (12), dem ältesten Sohn von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43), gibt es auch ein bisschen Arbeit. Während eines Aufenthalts der Familie in Anmer Hall, ihrem Zuhause auf dem Sandringham-Anwesen, erhielt George eine ganz besondere Aufgabe. Bei einem Besuch auf einer Ziegenfarm in Wales im Jahr 2022 erzählte Kate, dass George in den Schulferien damit beschäftigt gewesen sei, Tierfutter zu bewegen. "Das war Georges Aufgabe in den Halbjahresferien – Futter transportieren", erzählte sie gegenüber Mirror.

Die Sommerferien der königlichen Kinder, zu denen auch Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) gehören, sind dabei keineswegs nur mit Pflichten gefüllt – aber Kate und William legen wohl viel Wert auf eine ausgewogene Tagesgestaltung. Laut Aussagen der Royals sei es ein fortlaufender Balanceakt, die Bildschirmzeit der Kinder im Auge zu behalten. Gerade Kate setze darauf, die Kinder mehr in die Natur zu bringen und ihnen praktische Fähigkeiten beizubringen, wie beispielsweise das Lesen von Landkarten ohne technische Hilfsmittel. So bleibt die Familie auch in der Ferienzeit aktiv.

Hinter dem elterlichen Einsatz steckt ein klarer Gedanke: Trotz ihres Status soll den drei Kindern früh vermittelt werden, Verantwortung zu übernehmen und das Leben auch abseits eines royalen Palastes kennenzulernen. William und Kate haben selbst viel Wert darauf gelegt, vor ihrer Ehe ein eher "normales" Leben zu führen, etwa während ihrer Zeit an der Universität oder als sie auf der walisischen Insel Anglesey lebten. Diese Erfahrungen möchten sie an George, Charlotte und Louis weitergeben. Neben kleinen Aufgaben im Haushalt – etwa das Aufräumen der eigenen Zimmer oder das Füttern der Haustiere – lernen die königlichen Sprösslinge somit auch, dass selbst ein zukünftiger König wie George mit anpacken kann.

Getty Images Prinz George im Juni 2022

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kinder George, Louis und Charlotte

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte treffen Steve Backshall