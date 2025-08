Aus diesem Grund wanderte Lindsay Lohan nach Dubai aus

Lindsay Lohan (39) hat den wahren Grund enthüllt, warum sie Hollywood den Rücken gekehrt hat und seit 2014 in Dubai lebt. In der Talkshow "Live with Kelly and Mark" erklärte die Schauspielerin, dass die strengen Datenschutzgesetze der Stadt eine große Rolle spielten: "Es ist einfach weit weg von Hollywood, und ich führe ein sehr normales Leben." Besonders schätzt sie, dass Paparazzi keine Bilder unerlaubt aufnehmen dürfen. "Man fühlt sich sehr sicher", betonte sie und fügte hinzu, dass es illegal sei, ohne Erlaubnis Fotos von anderen zu machen, selbst in Restaurants. Diese Privatsphäre sei ein entscheidender Faktor für ihr Wohlbefinden.

Mit ihrem Ehemann Bader Shammas, den sie 2022 heiratete, und ihrem Sohn Luai, der 2023 geboren wurde, lebt Lindsay ein ruhiges Familienleben fernab des Rampenlichts, das sie in Hollywood stets umgab. Ihre Erfahrungen in der Öffentlichkeit seien, wie sie schon in einem Interview mit Paper Magazine im Jahr 2018 betonte, oft schwierig gewesen. "Man könnte 99 Dinge richtig machen und ein einziges falsch, und nur Letzteres bekommt Aufmerksamkeit", hatte sie einmal gesagt. Diese Einstellung hilft ihr heute wahrscheinlich, trotz größerer Herausforderungen ihren Fokus auf das Positive zu legen.

Erst kürzlich stand Lindsay wieder im Rampenlicht, als sie für die Premiere ihres neuesten Films "Freakier Friday" in New York die Aufmerksamkeit auf sich zog. Die Fortsetzung des Kinohits "Freaky Friday" von 2003 bringt sie erneut mit Jamie Lee Curtis vor die Linse. Für Lindsay sei diese Zusammenarbeit "ein voller Kreis", wie sie sagte. Gemeinsam mit ihrer Familie war sie auf dem roten Teppich zu sehen und zeigte sich strahlend in einem eleganten Outfit – ein seltener öffentlicher Moment für die Schauspielerin, die in ihrem Privatleben den Rückzug nach Dubai sehr zu schätzen weiß.

Getty Images Lindsay Lohan, April 2025

Getty Images Lindsay Lohan und Bader Shammas, November 2024

Getty Images Michael Lohan Jr, Ali Lohan, Bhader Shammas, Lindsay Lohan & Co. auf dem roten Teppich, Juli 2025