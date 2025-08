Jonny Jaspers nimmt Kampfaufforderung von Bobby Chamberz an

Ein unerwarteter Streit zwischen den Reality-TV-Stars Bobby Chamberz und Jonny Jaspers (32) sorgt derzeit für Aufsehen. Nachdem Bobby auf Instagram öffentlich eine Kampfansage für Fame Fighting an Jonny richtete, ließ die Antwort seines Kontrahenten nicht lange auf sich warten. "Ich nehme den Kampf an", verkündete Jonny in einem Instagram-Post. Dabei ließ er es nicht bei einer nüchternen Zustimmung, sondern fügte in seiner gewohnt direkten Art hinzu: "Du kannst sehr gerne meine Ex-Freundin da vertreten und mir deiner Meinung nach auf die Fresse hauen."

Der Konflikt scheint jedoch nicht erst gestern begonnen zu haben. In Jonny Jaspers' Post wird deutlich, dass er einiges aufzuarbeiten hat. Ein weiterer Name fiel dabei: Lolly Pampers, ein gemeinsamer Bekannter, der anscheinend ebenfalls Teil des Streits ist. Laut Jonny habe dieser "eine große Fresse" gehabt, was offenbar auch Öl ins Feuer goss. "Ich zieh dir gern die Ohren lang. Meine Ohren bleiben unberücksichtigt. Du wirst meine Ohren nicht anfassen", bemerkte Jonny zudem in seiner Ansage. Ob der Schlagabtausch tatsächlich in einem physischen Kampf endet oder das Ganze online bleibt, ist bisher noch unklar.

Jonny, der aus der Welt des Reality-TVs bekannt ist, ist kein Unbekannter, wenn es um Drama in der Öffentlichkeit geht. Seine offene und oft provozierende Art hat ihm schon häufiger Feinde eingebracht, aber auch Fans, die seine Ehrlichkeit schätzen. Über Bobby ist weniger bekannt, doch Experten spekulieren, dass auch er nicht ganz zufällig die Konfrontation sucht – mögliche PR-Motive sind nicht auszuschließen. Unklar bleibt zudem, welche Rolle Jonnys Ex-Freundin Laura (25) in diesem Streit spielt. Ob sie die Kämpfer wirklich "vertritt" oder nur metaphorisch in den Schlagabtausch eingebracht wurde, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

RTL, Instagram Collage: Jonny Jaspers, Bobby Chamberz

Anzeige Anzeige

Instagram / jonnyjaspers Jonny Jaspers, "Prominent getrennt"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Laura Peuker im Mai 2025