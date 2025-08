Naomi Watts und Liev Schreiber stehen für Patchwork-Glück

Naomi Watts (56) und Liev Schreiber (57) sorgen mit ihrer modernen Patchwork-Familie für Bewunderung. Die beiden Schauspieler, die 11 Jahre lang ein Paar waren, haben zwei gemeinsame Kinder: Alexander, genannt Sasha, und Kai. Nach ihrer Trennung im September 2016 blieben sie laut US Weekly enge und unterstützende Co-Eltern. Mittlerweile haben beide neue Partner gefunden. Naomi heiratete ihren Schauspielkollegen Billy Crudup im Juni 2023, während sich Liev im Juli desselben Jahres mit der ehemaligen Schönheitskönigin Taylor Neisen das Jawort gab. Taylor und Liev begrüßten im gleichen Jahr ihre Tochter Hazel.

Trotz ihrer Trennung pflegen Naomi und Liev weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis. "Wir machen Dinge sehr anders", erklärte Naomi 2019 in einem Interview mit PorterEdit. "Ich bin ziemlich stolz auf uns. Wir haben es uns zur absoluten Priorität gemacht, gut und freundlich zueinander zu sein." Zuletzt stand vor allem Tochter Kai im Zentrum der Aufmerksamkeit, als Liev Anfang des Jahres öffentlich über ihr Coming-out als Transgender sprach. "Kai war schon immer Kai", verriet er Variety im Mai und betonte, wie stolz er auf den Mut seiner Tochter sei. Im April unterstützte er sie bei der Broadway-Premiere von "Stranger Things: The First Shadow" – ein bedeutender Moment für die ganze Familie.

Naomi teilt dagegen oft Einblicke in den Alltag mit ihren beiden Teenagern auf Instagram. Im Mai 2022 schwärmte sie zum Muttertag über ihre Kinder und nannte sie die "größte Bereicherung" ihres Lebens. Humorvoll fügte sie hinzu, dass sie noch immer auf das versprochene Frühstück im Bett warte. Zwischen all diesen privaten Momenten und ihren neuen Beziehungsallianzen bleibt Naomi und Lievs Patchwork-Familie ein Beispiel dafür, wie harmonisch das Leben nach einer Trennung aussehen kann, wenn Respekt und Gemeinsinn im Vordergrund stehen.

Instagram / naomiwatts Naomi Watts mit ihrem Sohn, Mann, Ex-Mann und dessen neuer Frau

Instagram / naomiwatts Sasha Schreiber mit seiner Mama Naomi Watts, Juli 2025

Getty Images Kai Schreiber und Mama Naomi Watts bei der "The Friend"-Premiere in New York City