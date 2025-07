Giuliano Hediger über Ex Ariel: "Für immer verbunden"

Giuliano Lorenzo Hediger, bekannt aus der Reality-TV-Welt, sorgt mit einer emotionalen Ansage auf Instagram für Aufsehen. Trotz der Trennung von Ariel, mit der er im Jahr 2024 eine Tochter namens Ileyna bekam, und zahlreicher On-off-Phasen in ihrer Beziehung schließt er nun ein Liebes-Comeback aus. "Als Paar funktionieren wir einfach nicht. Ich weiß, viele von euch wünschen sich ein Comeback, aber das wird es nie geben", erklärt er in seiner Story. Aktuell sind die beiden Stars in der Show Prominent getrennt zu sehen, wo sie ihre turbulente Vergangenheit aufarbeiten.

Doch Giuliano zeigt auch eine verletzliche Seite und betont, dass die Verbindung zwischen ihm und seiner Ex-Freundin Ariel nie verloren gehen wird. Auf die Frage eines Fans, ob er Ariel noch liebe, reagiert er mit erstaunlicher Offenheit. Zu einem Foto, das ihn, Ariel und ihre Tochter Ileyna zeigt, schreibt er: "Ich und Ariel werden ein Leben lang verbunden sein. Ich werde sie auch mein ganzes Leben lieben." Es scheint, dass die gemeinsame Tochter für Giuliano eine bedeutende Rolle spielt, die ihn trotz aller Differenzen mit Ariel für immer an sie bindet.

Giuliano und Ariel, die sich durch ihre gemeinsamen Reality-TV-Auftritte einen Namen gemacht haben, schienen anfangs das perfekte Paar zu sein. Doch die Herausforderungen des Alltags und die Belastung des Rampenlichts führten immer wieder zu Problemen. Nach der Geburt ihrer Tochter trennten sich die beiden, versuchten es jedoch mehrfach erneut – allerdings ohne Erfolg. Obwohl sie als Paar gescheitert sind, lassen seine Worte darauf schließen, dass zwischen ihnen ein tiefes gegenseitiges Verständnis besteht. Während Ariel sich aktuell nicht zu den Aussagen äußert, bleibt abzuwarten, wie die gemeinsame Teilnahme bei "Prominent getrennt" ihr Verhältnis in Zukunft beeinflussen wird.

Instagram / _ariel__61 Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger im Jahr 2024

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger im März 2025

RTL Ariel, "Prominent getrennt"-Kandidatin