Laut Laura und Gabby beleidigt Nikola Glumac Girls von AYTO

Während das Drama um Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) noch in vollem Gange ist, bahnt sich schon der nächste Trubel in der Reality-TV-Landschaft an: Laura Maria Lettgen wirft dem Promis unter Palmen-Teilnehmer vor, in einer alten AYTO-WhatsApp-Gruppe heftige Beleidigungen gegen die Mädels aus der Show ausgesprochen zu haben. "Ich dachte immer, N. ist dieser süße, arme, kleine Junge und K.V. hätte ihn komplett unter Kontrolle, aber oh mein Gott, er hat so krass sein wahres Gesicht gezeigt! Er ist komplett ausgeflippt und hat andere als 'N****' bezeichnet", schreibt sie unter anderem.

Angeblich habe Nikolas früherer Manager die Frauen privat kontaktiert, da "noch ungeklärte Angelegenheiten" offen seien. Der angebliche Gefühlsausbruch des Realitystars passierte laut Laura aus dem Nichts heraus. "Niemand ist ihn angegangen oder hat ihn beleidigt. Die Leute haben ihm nur geschrieben, dass er sich bitte um seine eigenen Probleme kümmern soll", behauptet sie und ergänzt: "Niemand hat Lust, über seine private WhatsApp-Nummer solche Nachrichten von seinem Ex-Manager zu bekommen – und der Typ flippt so aus und geht auf die Frauen in der Gruppe los."

Auch Gabriela Alves Rodrigues meldet sich in ihrer Story zum Drama. "Leute, ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich bin so schockiert. Nikola fängt an, die Mädels zu shamen. Am meisten betroffen waren Laura Morante (34) und Nasty", erzählt die Ex on the Beach-Kandidatin gegenüber ihren Fans und behauptet ferner: "Der ist so unter die Gürtellinie gegangen, Beleidigungen für das, was sie machen, das, was sie privat machen." In einem weiteren Beitrag teilt sie Nikolas angeblichen Wortlaut. "Wenn ihr das lesen würdet, ihr würdet euch an den Kopf fassen", meint Gabby und wettert abschließend: "Der soll sich lieber um seine Fake-Storys, sein Fake-Leben kümmern."

Instagram / lauramarialee "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmerin Laura Maria Lettgen, September 2024

Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Gabriela Alves Rodrigues, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

