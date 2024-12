"Mist gebaut": Hat es Leandro Fünfsinn mit Julia vermasselt?

Vor kurzem schien es noch so, als blühe zwischen Leandro Fünfsinn und Julia Römmelt (30) eine Romanze auf. Einer Instagram-Story der Love Island VIP-Bekanntheit nach zu urteilen, scheint es aber bereits jetzt Ärger im Paradies zu geben. In einem ausführlichen Statement bittet der 24-Jährige seine Fans darum, ihre Meinung bezüglich der beiden für sich zu behalten – und gibt gleichzeitig zu, sich ein Fehlverhalten erlaubt zu haben. "Julia und ich haben vor kurzem ein gemeinsames Foto gepostet, das sie 19 Stunden später wieder gelöscht hat. Der Grund dafür ist, dass Julia Dinge erfahren hat, die sie zutiefst verletzt haben. Ich möchte hiermit klarstellen, dass ich großen Mist gebaut habe. Mein Verhalten war respektlos und unreif – das tut mir aufrichtig leid", erklärt er.

Genauere Details zu der Situation gibt Leandro nicht preis. Und das auch aus einem ganz bestimmten Grund. "Dieses Thema gehört nicht in die Öffentlichkeit. Es gibt leider Menschen, die sich am Schmerz anderer erfreuen. Solches Verhalten ist für mich menschlich schwach und zeigt keinerlei Mitgefühl", stellt das Reality-TV-Sternchen klar. Er wolle nun Verantwortung für seine Fehler übernehmen und sei sich "jeder Schuld bewusst". Es gebe jedoch keinen Streit zwischen ihm und der "La Familia - House of Reality"-Bekanntheit. "Trotzdem braucht es Zeit, um zu sehen, wie wir mit der Situation umgehen und was die Zukunft bringt", erläutert der Industriekaufmann und betont, dass Julia "nur das Beste verdient hat".

Wie es mit der Ex-Flamme von Yeliz Koc (31) und der 30-Jährigen weitergeht, steht also in den Sternen. Auf dem gemeinsamen Schnappschuss, den Julia vor wenigen Tagen im Netz veröffentlicht hatte, wirkten sie jedoch überglücklich. Das Foto zeigte die Beauty und Leandro Händchen haltend durch eine nächtliche Straße laufen, während sie sich verliebt anstrahlten. Unter ihren Beitrag setzte die Reality-WG-Bewohnerin nur ein Herz-Emoji – ihre TV-Kollegen schienen die Beziehung der beiden aber zu bestätigen. "Viel Glück", schrieb beispielsweise "Are You The One?"-Star Dana Feist, während der ehemalige Love Island-Gewinner Tim Kühnel scherzte: "Julia, 30, Single ist Vergangenheit."

