Noch ein Realitystar: Leandro Fünfsinn kommt zu "Köln 50667"

Leandro Fünfsinn ist seinen Fans bisher vor allem als Reality-TV-Charmeur bekannt. Der Fußballer war bisher in Formaten wie Love Island und Love Island VIP zu sehen. Nun wagt er sich auf neues Terrain: Ab dem 18.8. ist Leandro bei Köln 50667 zu sehen. Er wird die Rolle Phil verkörpern – und diese scheint ihm gut zu gefallen. "In erster Linie habe ich mich natürlich darüber gefreut, den Besitzer eines Cafés zu spielen. Ich glaube, dass die Rolle sehr gut zu mir passt. Ein bemühter Typ, der oft die Ruhe behält, eine gute Sicht auf viele Dinge hat, einfühlsam ist und auch mit etwas Charme punkten kann", schwärmt er gegenüber Promiflash.

Die ersten Tage am Set waren für Leandro zwar ungewohnt, da er bisher eben noch nie als Schauspieler tätig war. Doch er beschreibt die Erfahrung als sehr positiv. "Ich wurde sehr gut aufgenommen", erzählt er und fügt hinzu: "Ich glaube, das Team hat schnell gemerkt, dass ich eine hohe Auffassungsgabe habe und auch das Ziel habe, mit einer gewissen Disziplin meinen Job so gut wie möglich auszuführen." Komplikationen waren somit ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil: "Ich habe mich auch außerhalb des Drehs gut mit meinen Drehpartnern verstanden", gibt Leandro im Promiflash-Interview preis. Die Integration in das "Köln 50667"-Darsteller-Team verlief also reibungslos.

Mit seinem Einstieg bei "Köln 50667" reiht sich Leandro in die Riege von Reality-Stars ein, die in der Schauspielbranche Fuß fassen wollen. So sind kürzlich erst die ehemalige Schweizer Bachelorette Chanelle Wyrsch (29) und auch Berlin - Tag & Nacht-Star Patrick Fabian (37) zu der RTL+-Serie dazugestoßen. Für den ehemaligen Stripper und seine BTN-Figur André ist die Geschichte nämlich noch nicht auserzählt.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Leandro Fünfsinn, ab August bei "Köln 50667"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Leandro Fünfsinn, Realitystar

Anzeige Anzeige

filmpool/RTL Patrick Fabian und Chanelle Wyrsch, "Köln 50667"-Neuzugänge