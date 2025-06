Sandra Sicora fand Männer bei "Match My Ex" übergriffig

Sandra Sicora (33) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihre männlichen Mitstreiter der neuen Reality-Show "Match My Ex", die aktuell auf der Streaming-Plattform Joyn läuft. In einem emotionalen Video auf TikTok äußerte sich der Realitystar offen über das Verhalten der Männer in dem Format, das sie als "aufdringlich" und "übergriffig" beschreibt. "Alles, was ich bis jetzt gesehen habe, was in dieser Love Suite oder wie auch immer die da heißt, war einfach übergriffig", ließ sie ihre Follower in dem Clip wissen. Besonders ein Vorfall sorgt bei Sandra für Entsetzen: Kandidat Barna Fenyvesi habe sich nackt in das Bett von Tara Tabitha (32) gelegt und sie trotz mehrfacher Ablehnung versucht zu küssen.

Neben Barna gerät ein weiterer Kandidat in die Kritik. Sandra nennt namentlich auch Flocke (26) und wirft auch ihm ein unangemessenes Verhalten vor. Detaillierter ging sie in ihrem Video nicht auf Flockes Verhalten ein, doch die Vorwürfe haben bei vielen Fans der Show für Diskussionen gesorgt. Sandra machte deutlich, dass sie für respektloses Verhalten keinerlei Verständnis habe. "Wie respektlos ist das bitte?", fragte sie empört. Die aktuellen Ereignisse werfen ein schlechtes Licht auf den Cast der Show, die eigentlich dazu gedacht ist, Liebesgeschichten zu fördern.

Sandra, die durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, zeigt sich in sozialen Medien oft authentisch und nahbar. Sie nutzt ihre Reichweite zunehmend, um auf Missstände hinzuweisen und scheut sich nicht, Missverhalten offen anzusprechen. Der offene Umgang mit solchen Themen wird von vielen Fans geschätzt, dürfte aber auch einigen Gegenwind hervorrufen. Sandra betont jedoch immer wieder, wie wichtig es ihr sei, sich treu zu bleiben und sich für das einzusetzen, was ihr am Herzen liegt. Privat lebt die 33-Jährige ihr Leben bislang ohne feste Bindung, was sie in der Vergangenheit bereits zur Zielscheibe spekulativer Schlagzeilen gemacht hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora im April 2025

Anzeige Anzeige

Joyn/René Lohse Die "Match My Ex"-Kandidaten

Anzeige Anzeige