Glücklich: Calvin Kleinen und Sandra Sicora turteln im Netz

Calvin Kleinen (33) und Sandra Sicora (32) wollen sich nicht mehr verstecken. Erst am Freitag bestätigte der Realitystar die Gerüchte, dass er aktuell die Ex von Tommy Pedroni (30) datet. Nun zeigen sich die beiden bereits frisch verliebt in den sozialen Medien. In einem Clip auf Instagram albern sie zu Calvins neuem Song "Ex on the Beach" herum – Sandra springt ihrem Liebsten dabei sogar in die Arme und beide lächeln glücklich in die Kamera. "Oh Gott... da ist eine... Lovestory?", schreibt die Reality-TV-Bekanntheit zu dem niedlichen Clip und versieht ihren Kommentar noch mit einem roten Herzen.

Ihre Fans zeigen sich begeistert von dem neuen Pärchen und schwärmen in der Kommentarspalte. "Das Paar, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen", findet ein User. Ein anderer schreibt: "Meine zwei liebsten Reality-Menschen – lieb es doch!" Ein weiterer Nutzer bringt es auf den Punkt: "Süß, ihr zwei!" Calvin und Sandras Reality-TV-Kollegen Zico Banach (34) und Isabel Glück kommentieren den Beitrag ebenfalls mit Flammen-Emojis.

Sandra und Calvin blicken auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück. Schon bei ihrer Teilnahme an #CoupleChallenge im Jahr 2022 deuteten sie an, etwas miteinander gehabt zu haben – sogar bevor Sandra 2021 mit Tommy zusammengekommen war. Nun scheinen Sandra und Calvin ihrer Verbindung noch eine Chance gegeben zu haben.

Instagram / calvinkleinen Sandra Sicora und Calvin Kleinen im Mai 2025

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Influencerin

