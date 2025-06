Wer ist das? "Shopping Queen"-Kameramann sorgt für Herzrasen

Bei Shopping Queen lenkt normalerweise Guido Maria Kretschmer (60) mit seinen humorvollen Kommentaren die Aufmerksamkeit auf sich. Doch in einer der vergangenen Folgen des beliebten TV-Formats stahl ein anderer unerwartet die Show: Kameramann Fynn. Während einer aktuellen Folge war der Mitarbeiter kurz im Spiegel zu sehen. Und was die Zuschauer von ihm zu sehen bekamen, schien ihnen zu gefallen. Auch Guido zeigte sich begeistert: "Da haben wir den Fynn, einen unserer Kameramänner, der trainiert für uns alle mit."

Auch ein Teilnehmer der Show war ganz aus dem Häuschen. "Alter, ist der hot. Ich brauche die Kontaktdaten von dem", schwärmte er. Auf Instagram wurde der Ausschnitt mit Kameramann Fynn geteilt. "Alle fahren auf unseren Kameramann Fynn ab. Irgendwie total süß, da fühlt er sich bestimmt geschmeichelt", hieß es zu dem Clip. In den Kommentaren zeigten sich die Fans von dem Mann, der in den richtigen Momenten mit der Linse draufhält, völlig aus dem Häuschen. "Wow, der Fynn ist aber auch ein scharfes Teil" oder "Fynn hat alle verzaubert", schrieben nur zwei begeisterte Fans.

"Shopping Queen" sorgt immer wieder für besondere Highlights, sei es durch charmante Kommentare von Guido oder spannende Neuerungen. So gibt es seit einigen Wochen ein neues Format: "Shopping Queen – Das Duell". Hier treten seit Mai zwei Frauen im direkten Wettbewerb gegeneinander an, um den perfekten Look zu zaubern. Egal, ob Mutter gegen Tochter, Schwestern gegen Schwestern oder auch Besties gegen Besties. Mit einem begrenzten Budget und in kurzer Zeit stellen sie sich dieser Herausforderung.

RTL / Constantin Ent. Die "Shopping Queen"-Autos

Getty Images Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Host

