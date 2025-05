"Shopping Queen": Firas Gewichtsabnahme wurde zum Eheproblem

Fira Muydinov, die Gewinnerin der Münchner Shopping-Queen-Woche, hat in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden Wandel vollzogen: Innerhalb von nur 18 Monaten nahm sie 35 Kilogramm ab, was sie nicht nur äußerlich, sondern auch mental stark veränderte, wie sie zugab. So war ihr Weg zur Gewichtsreduktion auch für ihren Ehemann Dilschad alles andere als einfach, der die 38-Jährige in dieser schweren Zeit begleitete. Mit ihm habe Fira regelmäßig über ihre Ängste und Unsicherheiten gesprochen, die sie in der Vergangenheit immer wieder mit Essattacken reguliert hatte. Diese Umstellung entpuppte sich besonders zu Beginn ihrer Abnehmreise als echte Herausforderung: "Diese Zeit war die Hölle", gestand die Fantasy-Autorin.

Die Entscheidung, sich dem eigentlichen Auslöser ihrer Fressanfälle zu stellen, traf Fira bereits vor knapp vier Jahren, als sie in keine XXL-Kleidung mehr passte und sich zunehmend unwohl fühlte. Ihr Mann wurde in dieser Zeit zu ihrer wichtigsten Stütze, auch wenn gerade die Offenlegung negativer Emotionen oft für Anspannung zwischen den beiden sorgte. Wie Fira in Interviews erzählte, führte die intensive Auseinandersetzung mit ihren Ängsten bei beiden letztendlich zu mehr Verständnis füreinander. "Das war anstrengend, aber gut für mich, für ihn und unsere Ehe", so die bayerische Großstadtbewohnerin rückblickend, die gemeinsam mit Dilschad zwei Söhne großzieht. Stück für Stück lernte sie, mit innerer Unruhe und Stress umzugehen, ohne zu Essen zu greifen – ein Prozess, der viel Ausdauer erforderte.

"Shopping Queen" gilt seit Jahren als eine der beliebtesten Reality-Shows auf VOX und begeistert seit 2012 ein breites Publikum. In der Sendung treten regelmäßig fünf Kandidaten gegeneinander an, um innerhalb eines vorher gesteckten Budgets das perfekte Outfit für ein vorgegebenes Thema zu finden. Die Herausforderung ist nicht nur, modisch zu glänzen, sondern auch kreativ und clever mit den Rahmenbedingungen umzugehen. Besonders spannend wird es, wenn bekannte Persönlichkeiten in Promi Shopping Queen ihr Talent unter Beweis stellen: Sie müssen sich nicht nur modisch behaupten, sondern auch mit Humor und Charme ihrem Image gerecht werden. Moderiert wird das beliebte Format seit jeher von Mode-Urgestein Guido Maria Kretschmer (59), der mit seiner Expertise und seinem unverwechselbaren Stil für jede Menge Unterhaltung sorgt.

RTL / Constantin Ent. Die "Shopping Queen"-Autos

Getty Images Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Host

