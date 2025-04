Ohne Diät: "Shopping Queen"-Gewinnerin verlor 35 Kilogramm

Für Fira Muydinov aus München ist ihr Shopping Queen-Sieg in vielerlei Hinsicht ein großer Erfolg. Vor ein paar Jahren hätte sich die 38-Jährige vor der Kamera nämlich noch nicht so wohlgefühlt. Damals wog sie noch sage und schreibe 35 Kilogramm mehr als heute. Inzwischen ist sie von einer XXL auf eine XS geschrumpft – und das ganz ohne Diäten und Sport. "Für 10 Jahre befand ich mich in einer Dauerschleife aus erfolglosen Diäten und Zunahme. Ich könnte ein Buch darüber schreiben, wie man alle Diäten von Keto, Trennkost bis Low Carb ausprobiert, ohne dabei abzunehmen", erzählt sie im Interview mit Bild und fügt hinzu: "Vor vier Jahren war es dann so weit, ich passte nicht mehr in eine XXL. Damals entschloss ich, dass ich etwas ändern muss."

Aber wie schaffte es Fira, so viel abzunehmen? Die zweifache Mama wusste eigentlich genau, wo das Problem lag: In negativen emotionalen Situationen verfiel sie in heimliche Fressattacken. "Es war mein Weg, um mit Stress, Wut und Unruhe umzugehen", erklärt sie. Die Lehrerin fasste einen Entschluss: "Ich wollte mich der Wurzel des Problems stellen – lernen, meine Gefühle zuzulassen, anstatt sie wegzuessen." Eine Weile dokumentierte sie die Momente, in denen sie eine Fressattacke bekam. Dann vertraute sie sich mit ihrer Gefühlslage ihrem Ehemann an. "Diese Zeit war die Hölle. Ich wusste nicht, wie anstrengend meine innere Welt ist. Ich fühlte Wut, Leere, Unruhe und ganz viel Ängstlichkeit. Ich sprach all diese Gefühle mit meinem Mann durch. Das war anstrengend und gut für mich, für ihn und unsere Ehe." So lernte sie, damit umzugehen. Bei Stress futterte sie nicht mehr wahllos Essen in sich hinein, sondern stellte sich ihren Gefühlen. Mit Erfolg: "Die Extra-Kilos verschwanden. In 1,5 Jahren nahm ich 35 Kilo ab."

Geschichten wie Firas sind wohl das Erfolgsrezept von "Shopping Queen". Immer wieder überraschen die Kandidatinnen nicht nur den charismatischen Designer Guido Maria Kretschmer (59), sondern auch die Zuschauer vor dem Fernseher mit ihren Storys. So sorgte ebenfalls Kandidatin Melanie vergangene Woche für einen Lacher. Auch sie shoppte vergangene Woche unter Guidos strengem Blick und verriet dabei ihren Mitteilnehmerinnen: "Ich war Fußdouble für Frauke Ludowig (61)."

Instagram / fira.muydinov Fira, "Shopping Queen"-Kandidaten

AEDT / ActionPress Frauke Ludowig, Moderatorin

