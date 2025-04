"Shopping Queen"-Melanie war Fuß-Double für Frauke Ludowig

Bei der beliebten Vox-Show "Shopping Queen" hat Kandidatin Melanie für eine überraschende Offenbarung gesorgt. Wie der Kurier berichtet, teilte Melanie während einer Diskussion über Füße und Styling-Mottos eine ungewöhnliche Anekdote. Sie verriet stolz, dass sie einst als Fußdouble für keine Geringere als Moderatorin Frauke Ludowig (61) tätig gewesen sei. Genauer gesagt, habe sie in einem RTL-Trailer die Füße der berühmten TV-Größe gedoubelt. "Ich war Fußdouble für Frauke Ludowig", platzte es aus der Kandidatin heraus.

Ihre ungewöhnliche Tätigkeit erklärte Melanie mit ihrer Rolle in einem Werbespot, in dem Frauke normalerweise für RTL zu sehen ist. "Immer wenn RTL in die Werbung geht, zeigen die immer einen Trailer, in der Regel von den Leuten, die dort arbeiten", beschrieb sie den Szenenaufbau genauer. Dabei sei sie eingesprungen, um die Füße der Moderatorin zu vertreten. Im Clip wird gezeigt, wie ein Paar Pumps von den Füßen gestreift wird – ein Detail, das nach Aussage von Melanie ihr Part gewesen sei. Warum die Moderatorin selbst nicht für diese Aufnahme vor der Kamera stand, bleibt jedoch offen.

Frauke Ludowig, die vor allem durch ihre langjährige Tätigkeit als Moderatorin bei RTL bekannt ist, gilt als eine der beständigsten Persönlichkeiten des deutschen Fernsehens. Neben ihrer beruflichen Laufbahn als Moderatorin und Redakteurin ist sie auch als Mode-Ikone bekannt und punktet mit ihrem stilbewussten Auftreten. Dass selbst sie sich für kleine Details wie Fuß-Nahaufnahmen Doubles sucht, gibt einen kleinen Einblick hinter die Kulissen der aufwendig inszenierten TV-Welt. Frauke hat sich bisher nicht zu Melanies Enthüllung geäußert, dennoch wird der unterhaltsame Moment den "Shopping Queen"-Zuschauern und den Teilnehmerinnen wohl noch länger im Gedächtnis bleiben.

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig, 2024

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig, TV-Moderatorin

