Duell: "Shopping Queen" überrascht mit einer neuen Idee

Guido Maria Kretschmer (59) überrascht mit einem neuen Konzept seiner beliebten Show Shopping Queen. Unter dem Namen "Shopping Queen – Das Duell" treten ab dem 5. Mai in einer fünfteiligen Sonderausgabe zwei modebegeisterte Frauen in einem direkten Wettbewerb gegeneinander an. Das Format verspricht Spannung, wenn Freundinnen, Schwestern oder Mütter und Töchter nicht mehr Seite an Seite, sondern als Rivalinnen gegeneinander antreten. Mit einem Budget von 500 Euro und innerhalb von vier Stunden müssen die Kandidatinnen den perfekten Look zu einem vorgegebenen Motto kreieren. Eine treue Begleitung darf sie während der Shoppingtour unterstützen, doch am Ende zählt nur das Urteil von Guido.

Das Besondere an dieser Variante: Guido wird als einziges Jurymitglied die Looks bewerten und maximal 30 Punkte vergeben. Dabei spielen Kriterien wie die Umsetzung des Mottos, die Verwandlung und die Präsentation auf dem Laufsteg eine entscheidende Rolle. Die Siegerin des jeweiligen Tages darf sich über 1.000 Euro Preisgeld freuen. Fans der Show dürfen sich zudem auf kreative Outfits, charmante Kommentare des Moderators und die typischen humorvollen Shopping-Momente freuen, die die Sendung seit Jahren auszeichnen.

Guido, der seit Jahren als Herzstück der Show gilt, wurde durch seine charmante, authentische Art zum Publikumsliebling. Der erfolgreiche Designer, der neben seiner TV-Karriere eine eigene Mode- und Lifestyle-Marke betreibt, begeistert besonders mit seinem Feingefühl im Umgang mit den Kandidatinnen. In Interviews erzählte er oft, dass er sich von den Geschichten und Persönlichkeiten der Teilnehmerinnen inspirieren lasse. Auch privat ist Guido seit vielen Jahren glücklich mit seinem Ehemann Frank Mutters. Der Designer betont häufig, wie wichtig ihm enge Verbindungen und authentische Begegnungen im Leben seien – vielleicht einer der Gründe, warum auch "Shopping Queen" bis heute so erfolgreich bleibt.

RTL / Constantin Ent. Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Legende

RTL / Frank P. Wartenberg Guido Maria Kretschmer, Modedesigner

