"Shopping Queen"-Kandidatin macht pikantes Sexgeständnis

Marie Armknecht spielte unter anderem schon bei Köln 50667 mit und nahm auch an Guido Maria Kretschmers (59) beliebter TV-Show Shopping Queen teil, die diesen Monat ausgestrahlt wurde. Dort wurde sie vom Produktionsteam vor laufender Kamera nach ihrer "verrücktesten Aktion im Leben" gefragt und gestand: "Ich hatte Sex in der Kirche!" Die "Shopping Queen"-Kandidatinnen überraschen die Zuschauer immer wieder. Mit diesem pikanten Geständnis haben aber wohl die wenigsten gerechnet – vor allem nicht von einer gläubigen Katholikin. Denn, wie die Blondine selbst bestätigte: "Viele vermuten das nicht, aber ich bin richtig, richtig gläubig."

Auch Guido konnte die Geschichte der Schauspielerin kaum fassen. "Was, wirklich in der Kirche?", fragte er ganz ungläubig und fügte ein ironisches "Halleluja" hinzu. Der humorvolle Designer verzieh Marie aber ihre unfromme Aktion, die sie gegenüber EXPRESS noch näher erläuterte. Ihr kleiner Fauxpas sei schon eine ganze Weile her. "Es passierte bei mir im hochkatholischen Heimatdorf mit 2000 Einwohnern vor circa acht Jahren", erzählte Marie. Nach wie vor besuche sie aber fast jeden Sonntag den Gottesdienst. Das eine habe ihrer Meinung nach nichts mit dem anderen zu tun. "Jeder Mensch hat seine Geheimnisse. Und ich stehe dazu", stellte sie klar.

Als Person des öffentlichen Lebens wäre die Ex des "Lindenstraße"-Stars Martin Armknecht (63) eigentlich eine passende Kandidatin für die Promi-Version von Guidos Shopping-Sendung gewesen. Auf neue Folgen von Promi Shopping Queen, die in der Vergangenheit regelmäßig sonntags ausgestrahlt wurden, warten die Fans der Show aber schon eine Weile vergeblich. Das wird sich vorerst wohl auch nicht ändern. Wie die VOX-Sprecherin Katrin Bechtoldt bereits 2023 gegenüber spot on news bestätigte, seien keine weiteren Ausgaben mit prominenten Kandidaten geplant.

Instagram / marie.armknecht.official Marie Armknecht, Kandidatin bei "Shopping Queen"

Getty Images Guido Maria Kretschmer im Juli 2019

