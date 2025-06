Fans fordern besorgt: Justin Bieber soll sich Hilfe holen

Justin Biebers (31) Fans sind in Sorge: Der Sänger hat am Samstag auf Instagram eine Reihe von selbstreflektierenden und teils kryptischen Posts geteilt, die viele seiner Follower beunruhigten. In einem schwarz-weißen Selfie schrieb er: "Ich akzeptiere, dass Gott mir heute Morgen vergibt. Also kann ich mir und anderen heute vergeben." Andere Botschaften klangen konfrontativer, wie: "Du könntest auf meine Fehler zeigen. Oder du könntest deine eigenen erkennen." Zudem postete er einen Screenshot eines KI-Gesprächs, das Ketamin erwähnte, und fügte Gedanken zu der Rolle von Gott, Vergebung und dem Sinn des Lebens hinzu. Seine Ehefrau Hailey Bieber (28), mit der er seit fast sieben Jahren verheiratet ist, tauchte auch in seiner Bilderreihe auf.

Die Posts stießen bei seinen Fans auf gemischte Reaktionen. Während einige seinen Ansatz feierten und seine Ehrlichkeit lobten, zeigten sich andere schockiert und besorgt. "Das ist schwer und traurig mit anzusehen. Warum helfen ihm die Leute in seinem Umfeld nicht?", kommentierte eine Anhängerin, während eine weitere Person anmerkte: "Jemand muss ihm helfen, bevor es zu spät ist." Andere zogen gar Vergleiche zu Britney Spears (43) und Liam Payne (✝31) und forderten ihn auf, sich Hilfe zu holen. Justin, der in der Vergangenheit für sein Verhalten und seinen offenen Umgang mit dem Thema Marihuana kritisiert wurde, ließ sich bislang nicht näher zu den Hintergründen seiner Posts äußern.

Schon in der Vergangenheit hatte Justin mit ähnlichen Äußerungen und Posts für Aufsehen gesorgt. So machte er früher kryptische Aussagen über zwischenmenschliche Beziehungen und äußerte sich kritisch über die an ihn gestellten Erwartungen. Auch sein Umgang mit Ehefrau Hailey, Mutter ihres gemeinsamen Sohnes Jack, sorgte wiederholt für Diskussionen bei den Fans: Von seiner Kritik an ihren Erfolgen bis hin zu Gedanken über den Druck, den beide durch ihr öffentliches Leben erfahren. Diese wiederkehrenden Themen nähren Spekulationen um den mentalen Zustand des Sängers, dessen Karriere durch Höhen und Tiefen geprägt ist.

Instagram / justinbieber Justin postet ein Bild von sich und Hailey Bieber am Facetimen

https://www.instagram.com/p/DKQY-mcycK5/?img_index=10 Popstar Justin Bieber mit Sohn Jack im Mai 2025

