Courteney Cox spielt Schlagzeug zu neuem Justin-Bieber-Song

Courteney Cox (61) hat ihre Fans in Euphorie versetzt, als sie ein Video von sich auf TikTok teilte, in dem sie zum Song "Daisies" von Justin Bieber (31) Schlagzeug spielt. Die Schauspielerin, bekannt aus der Kultserie Friends, zeigte sich hochkonzentriert an einem vierteiligen Schlagzeugset, komplettiert mit goldenen Becken und großen Studio-Kopfhörern. In Flared-Jeans, einem schwarzen T-Shirt und Sonnenbrille verkörperte sie dabei einen lässigen Rockstar-Look. Sie schrieb zu dem Clip: "Nicht alle Beats getroffen, aber es hat Spaß gemacht, es zu lernen." Ihre Fans kommentierten begeistert: "Courteney Cox am Schlagzeug? Das stand nicht auf meiner 2025-Bingo-Karte, aber ich liebe es!"

Die Kommentare zu ihrem Video waren nicht nur überschwänglich, sondern auch kreativ. Fans zogen Parallelen zu ihrer Rolle als Monica in "Friends": "Die Folge, in der Monica Schlagzeugerin wurde!" oder "Stell dir vor: Monica am Schlagzeug, Phoebe singt, Ross am Keyboard und Mike am Klavier – das wäre alles, was wir brauchen!" Auch auf ihr musikalisches Potenzial gingen die Fans ein: "Courteney passt perfekt zur Musik – schließlich wurde sie einst bei einem Bruce-Springsteen-Konzert entdeckt." Der Clip zeigt nicht nur die Liebe der Fans zu ihrer Vielseitigkeit, sondern auch ihre anhaltende Popularität nach all den Jahren.

Privat läuft es für Courteney nicht weniger spannend. Im letzten Monat feierte sie ihren 61. Geburtstag und blickte reflektiert auf ihre Erfahrungen mit dem Älterwerden und Schönheitsbehandlungen zurück. Auch ihre Tochter Coco feierte kürzlich einen Meilenstein: ihren 21. Geburtstag. Der bewegende Instagram-Post der stolzen Mutter, in dem sie ihre Liebe zu Coco ausdrückte, sorgte bei den Fans für große Resonanz. Courteney, die mit Snow-Patrol-Musiker Johnny McDaid (48) seit 2013 glücklich liiert ist, scheint in jeder Hinsicht die Balance zwischen Kreativität, Familie und Liebe zu meistern.

Getty Images Courteney Cox, September 2024

tiktok/@courteneycoxofficial Courteney Cox, Schauspielerin

Instagram / courteneycoxofficial Coco Arquette und ihre Mutter Courteney Cox