Kryptischer Post: Justin Bieber sorgt für Stirnrunzeln

Justin Bieber (31) hat mit einem kryptischen Beitrag auf Instagram für Stirnrunzeln bei seinen Fans gesorgt. Der Sänger schrieb in einem Post: "Anderen Menschen zu sagen, was sie verdienen, ist wie die Kinder von jemand anderem zu erziehen. Wer bist du, dass du entscheiden willst, was jemand haben sollte oder nicht? […] Gott entscheidet das." Zahlreiche Fans reagierten besorgt in den Kommentaren – einige ermahnten ihn, eine Social-Media-Pause einzulegen, während andere seine Worte hinterfragten. Ein Nutzer schrieb scherzhaft: "Gott hat mir gesagt, dass du eine Social-Media-Pause brauchst." Ein anderer bemerkte: "Bruder, hast du nicht deiner Frau gesagt, dass sie niemals auf dem Vogue-Cover sein würde?"

Diese Diskussion bezieht sich auf einen kürzlichen Vorfall, bei dem Justin seiner Frau Hailey Bieber (28) auf merkwürdige Art und Weise zu ihrem US-Vogue-Cover gratulierte. Anstatt sich für die Mama seines Sohnes zu freuen, erklärte er, dass er ihr in einem Streit an den Kopf geworfen hatte, es niemals auf das Cover des Modemagazins zu schaffen. Diese Aktion zog viel Kritik nach sich und Fans warfen ihm vor, seiner Frau nicht ausreichend Anerkennung zu zeigen. "Gott bewahre uns vor einem Ehemann wie Justin", meinte beispielsweise ein User spöttisch.

Hailey selbst scheint sich von dem Verhalten ihres Liebsten nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und erreicht derzeit ein berufliches Ziel nach dem anderen: Erst kürzlich wurde bekannt, dass sie ihre Marke Rhode, die sie 2022 gegründet hatte, für eine Milliarde US-Dollar [etwa 920 Millionen Euro] an den Branchenriesen e.l.f. Beauty verkauft hat. Fans rieten der 28-Jährigen nach diesem lukrativen Deal zur Scheidung von ihrem Ehemann. "Worauf wartet Hailey Bieber, um sich von Justin scheiden zu lassen? Ich weiß, dass sie einen Plan hat. Ich bin so neugierig", schrieb ein User im Netz und ein anderer meinte: "Okay, Hailey ist also offiziell reicher als Justin Bieber, ich denke, sie kann sich jetzt von ihm scheiden lassen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Model Hailey Bieber bei den The Fashion Trust U.S. Awards 2025

Anzeige Anzeige