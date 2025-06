Arnold stellt Bedingung für Film mit Chris Pratt und Sohn

Arnold Schwarzenegger (77) hat sich bei der Premiere der zweiten Staffel seiner Netflix-Serie "FUBAR" zur Möglichkeit geäußert, gemeinsam mit seinem Sohn Patrick Schwarzenegger (31) und Schwiegersohn Chris Pratt (45) vor der Kamera zu stehen. Dabei stellte der Action-Star jedoch eine Bedingung: Ein solches Projekt komme nur bei einem wirklich außergewöhnlichen Drehbuch infrage. "Man kann das nicht einfach so zusammenwürfeln. Es braucht eine großartige Geschichte, um so etwas zu machen", erklärte Arnold gegenüber E! News. Er forderte Filmemacher außerdem dazu auf, statt nur darüber zu reden, konkrete Pläne zu schmieden: "Man muss nicht darüber reden, man muss es einfach machen."

Angesprochen auf eine mögliche Rolle in der Serie "The White Lotus", in der sein Sohn Patrick schon zu sehen war, zeigte er sich offen: "Wann immer ich etwas Gutes sehe, bin ich interessiert. Mal sehen, was sich ergibt." Ein spannendes Trio wären Arnold, Patrick und Chris allemal. Vor allem da Chris, wie Arnold, bisher vorrangig im Action-Genre aktiv war und in Blockbustern wie Guardians of the Galaxy, Jurassic World und Avengers mitspielte.

Arnold hat in den vergangenen Monaten oft über die Karrieren seiner Kinder gesprochen und dabei großes Interesse und Stolz gezeigt. Vor allem Patrick, der sich mit seiner Rolle in "The White Lotus" sicher einen Namen machen konnte, sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Trotz kleiner Scherze über explizite Szenen in der Serie hat Arnold deutlich gemacht, wie sehr er die Entwicklung seines Sohnes bewundert. Auch zu seinem Schwiegersohn Chris hat Arnold offenbar eine gute Verbindung, was die Zusammenarbeit innerhalb der Familie zusätzlich erleichtern könnte. Ob man die drei Schwarzeneggers tatsächlich bald gemeinsam vor der Kamera sieht, liegt nun in den Händen der Drehbuchautoren.

Getty Images Millie Bobby Brown und Chris Pratt, "The Electric State"-Darsteller

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Patrick Schwarzenegger, Februar 2025

