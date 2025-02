Patrick Schwarzenegger glänzt in "The White Lotus"

Patrick Schwarzenegger (31) hat allen Grund zur Freude: Der Schauspieler, dessen Vater niemand Geringeres als Arnold Schwarzenegger (77) ist, konnte sich eine Rolle in der dritten Staffel der erfolgreichen HBO-Serie "The White Lotus" sichern. Wie er selbst voller Begeisterung erzählte, spiele er den charmanten Saxon Ratliff in der neuen Staffel, die in Thailand gedreht wurde und 2024 starten soll. "Das ist das, wovon man träumt. Bei etwas mitzumachen, das ein großes Publikum anzieht, das die Leute lieben und zu dem man einen Beitrag leisten kann ... das ist eine seltene Gelegenheit", sagte Patrick im Gespräch mit dem Magazin InStyle und verriet, wie nervenaufreibend das Casting für die Rolle war. Mit von der Partie ist auch seine langjährige Partnerin Abby Champion, die nicht nur in seiner Freizeit, sondern auch beruflich an seiner Seite steht, etwa bei einer gemeinsamen Kampagne für Tommy Hilfiger (73).

Die Dreharbeiten in exotischen Kulissen wie Bangkok und Koh Samui seien für Patrick ein "herausragendes Erlebnis" gewesen, bei dem er besonders enge Beziehungen zu seinen Co-Stars habe aufbauen können. Die Chemie am Set sei so gut gewesen, dass auch Serienmacher Mike White scherzte, sie alle würden bereits wie eine echte Familie wirken. Dabei gehört Patrick tatsächlich zu einer eindrucksvollen Familie: Als Sohn von Arnold Schwarzenegger und der Journalistin Maria Shriver (69) ist er in Hollywood und der Welt der Politik gleichermaßen zu Hause. Dennoch betont Patrick, dass er sich mit der Zeit davon gelöst habe, die Erwartungen, die sein bekannter Nachname mit sich bringt, erfüllen zu müssen.

In Sachen Inspiration führt Patrick einen Großteil seiner Disziplin und seines Antriebs auf die Erziehung durch seine berühmten Eltern zurück. Neben Vater Arnold nennt er auch seine Mutter Maria Shriver, Journalistin und Mitglied der Kennedy-Familie, als prägende Figur in seinem Leben. Gemeinsam mit ihr gründete er die Marke MOSH, die sich auf Gehirnnahrung spezialisiert. Trotz eines geschäftigen Lebensrhythmus und zahlreicher Ambitionen betont Patrick jedoch den Wert von Ruhe und Dankbarkeit: Jeden Morgen starte er seinen Tag mit einem Strandspaziergang mit Abby und reflektiere dabei, wofür er dankbar ist. Ganz im Sinne seines Vaters, der ihm riet, sich ständig neuen Herausforderungen zu stellen, kombiniert Patrick Schauspielerei, Unternehmertum und persönliche Weiterentwicklung mit erstaunlicher Leichtigkeit.

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Sohn Patrick mit der ganzen Familie in Los Angeles

Getty Images Abby Champion und Patrick Schwarzenegger, 2018

