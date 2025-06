So erlebte Arnold die Beziehung von Patrick und Miley Cyrus

Arnold Schwarzenegger (77) hat kürzlich Einblicke in die Beziehung seines Sohnes Patrick Schwarzenegger (31) zur Sängerin Miley Cyrus (32) gegeben. Der ehemalige "Terminator"-Star plauderte in einer Folge von "Watch What Happens Live" über die turbulente Romanze, die Patrick und Miley eine Zeit lang miteinander verband. "Sie ist ein wundervolles Mädchen und ein wundervoller Mensch", sagte Arnold dem Moderator Andy Cohen. Als Andy Arnold auf mögliche unschöne Erinnerungen an die Beziehung zwischen Miley und Patrick zu sprechen kam, winkte dieser ab und betonte: "Es gibt nichts Schlimmes", erklärte er. Und fügte hinzu: "Sie ist einfach ein wirklich toller Mensch, mit dem man gern Zeit verbracht hat. Schade, dass es nicht funktioniert hat."

Wie Miley in der Vergangenheit selbst betonte, waren ihre Beziehungen oft intensiv und voller Emotionen. Von ihrer ersten Liebe mit Nick Jonas (32) über die spätere Ehe mit Liam Hemsworth (35) bis hin zu weiteren Partnerschaften – die Sängerin teilte ihre Erfahrungen stets offen mit der Öffentlichkeit. Auch ihre Verbindung zu Patrick, die 2014 für Schlagzeilen sorgte, zeigt einmal mehr, wie spannend Mileys Liebesleben war. Und auch für Patrick, der damals am Anfang seiner Karriere als Schauspieler und Model stand, dürfte die Zeit mit der Sängerin eine prägende Phase gewesen sein.

Während Miley heute glücklich mit Maxx Morando (26) ist, steht bei Patrick Schwarzenegger bald der nächste große Schritt an: Er wird seine Verlobte Abby Champion heiraten. Papa Arnold plauderte in der Show sogar aus, wann genau: "Er hat inzwischen ein anderes Mädchen gefunden, mit dem er sich verlobt hat", sagte er und ergänzte: "Er wird sie im September heiraten." Scheint ganz so, als wäre am Ende alles gut ausgegangen – ohne böses Blut, ohne großes Drama, dafür mit positiven Erinnerungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Patrick Schwarzenegger, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Schwarzenegger und Miley Cyrus 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus zeigt sich bei der New York-Premiere ihres neuen Albums im Juni 2025