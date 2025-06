Witwe enthüllt Carlo von Tiedemanns (†81) letzten Wunsch

Carlo von Tiedemann (81) ist am Pfingstsonntag im Alter von 81 Jahren im Albertinen-Krankenhaus Hamburg verstorben. Der Kult-Moderator schlief friedlich im Kreise seiner Liebsten ein, nachdem er in den letzten Wochen von einer schweren gesundheitlichen Krise gezeichnet war. Seine Ehefrau Julia Laubrunn erklärte jetzt im Interview mit Bild, dass Carlos Kinder und sie bei ihm waren und seine Hand hielten, als er am Sonntag um 14:30 Uhr seine letzten Atemzüge tat. "Es war zum Schluss eine große Erlösung für ihn", sagte sie und verriet den letzten Wunsch ihres geliebten Mannes: "Eine Beisetzung im engsten Familienkreis, damit seine Angehörigen in Ruhe Abschied nehmen können."

In den letzten Jahren hatte Carlo zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die ihm das Leben erschwerten. Zuletzt war er aufgrund von Wasseransammlungen in den Beinen in die Klinik eingeliefert worden. Seit 2021 litt der Moderator bereits an Amyloidose, einer seltenen und schweren Erkrankung, die sein Herz nachhaltig beeinträchtigte. In Anbetracht des dramatischen Krankheitsverlaufs seien in den letzten Tagen vor Carlos Ableben zahlreiche Menschen erschienen, um Abschied zu nehmen. "Es waren teilweise so viele Leute da, dass wir nicht alle in den Raum gepasst haben", berichtete seine Frau, die er liebevoll "Julchen" nannte.

Carlo war mehr als fünf Jahrzehnte eine prägende Persönlichkeit beim NDR und besonders durch seine Rolle als Moderator des Unterhaltungsmagazins "Die aktuelle Schaubude" bekannt. Zwischen 1976 und 2004 moderierte er die Kultsendung stolze 1002 Mal, was ihm in der Fernsehlandschaft einen festen Platz sicherte. Privat hinterlässt Carlo seine Frau Julia, mit der er seit 2012 verheiratet war, sowie vier Kinder aus früheren Beziehungen. Seine letzten Worte galten seiner Liebe zu Julia, wie sie emotional berichtete: "Er schaute mich an und sagte: 'Ich liebe dich'. Danach hat er keine ganzen Sätze mehr gesagt, selbst als wir den Eindruck hatten, er sei wach."

scoolz-pixx Carlo von Tiedemann auf dem 6. Hamburger Hafentalk

ActionPress Carlo von Tiedemann, Podcaster

