Trauerfeier für Carlo von Tiedemann: Stars nehmen Abschied

Hamburg nimmt Abschied von einer Ikone: Am kommenden Donnerstag findet laut Bild-Informationen in der Hauptkirche St. Michaelis eine große öffentliche Trauerfeier für den Moderator Carlo von Tiedemann (✝81) statt. Im Alter von 81 Jahren war das NDR-Urgestein im Juni in Hamburg verstorben. Rund 1500 Ehrengäste, darunter prominente Wegbegleiter, Familie und Freunde, werden erwartet, um einem der bekanntesten Gesichter des Norddeutschen Rundfunks die letzte Ehre zu erweisen.

Die Trauerfeier wird von einer beeindruckenden Gästeliste geprägt. Neben Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther werden zahlreiche Weggefährten wie Otto Waalkes (76) und Udo Lindenberg (79) erwartet. Besonders bewegend für viele wird die Teilnahme von Julia Westlake sein, die gemeinsam mit Carlo die "Aktuelle Schaubude" moderierte und eine Trauerrede halten wird. Auch Jazzpianist Joja Wendt wird mit seiner Musik einen berührenden Beitrag leisten.

Der lebenslange HSV-Fan Carlo wird zudem voraussichtlich von alten Fußballfreunden wie Horst Hrubesch (74) und Manni Kaltz gewürdigt, die gemeinsam mit ihm unvergessliche sportliche Momente teilten. Seine Witwe Julia Laubrunn zeigte sich im Bild-Interview überwältigt von der großen Anteilnahme. "Das hätte Carlo viel bedeutet", gab sie emotional gegenüber der Boulevardzeitung an.

ActionPress Carlo von Tiedemann, Podcaster

Getty Images Otto Waalkes im August 2022

Getty Images Julia Laubrunn und Ehemann Carlo von Tiedemann im November 2012