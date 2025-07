NDR überträgt heute die Trauerfeier für Carlo von Tiedemann

Mit dem Tod von Carlo von Tiedemann (✝81) musste der NDR eines seiner Urgesteine verabschieden. Zu diesem Anlass gibt es auf dem Sender heute eine Programmänderung. Einige Sendungen werden nicht gezeigt, weil die Trauerfeier für den Moderator übertragen wird. Das Ganze läuft unter dem Titel "In Erinnerung an Carlo von Tiedemann". Die Live-Übertragung der öffentlichen Gedenkfeier im Hamburger Michel beginnt um 16:15 Uhr. Im Anschluss blickt der NDR auf das Leben und Wirken des TV-Stars zurück. Durch die Live-Sendung führt Carlos langjährige Kollegin Bettina Tietjen (65). Erwartet werden Reden der Bischöfin, des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche und einige Worte der Schlagersängerin Mary Roos (76). Ab 18 Uhr soll das reguläre Programm wieder laufen.

Carlo wurde bereits vergangenen Mittwoch im privaten Kreis beigesetzt. Seine letzte Ruhe fand er in seiner Heimat Quickborn in Schleswig-Holstein, wie seine Witwe gegenüber Bild bestätigte. "Er wollte, dass wir in Ruhe trauern", betonte sie. Sein Grab befindet sich auf dem evangelischen Heidefriedhof des Ortes, ganz in der Nähe seiner Familie. Im Gedenken an ihren Mann ließ Carlos Frau Julia direkt neben seinem Grab eine Holzbank aufstellen, auf der sie und die Familie seiner in ruhigen Momenten gedenken können. Die Beisetzung wurde von dem Song "My Way" von Frank Sinatra (✝82) begleitet – ein bewegendes Lied, das er sich für seinen letzten Weg gewünscht hatte.

Schon vor seinem Tod kämpfte Carlo mit seiner Gesundheit und verbrachte einige Zeit im Krankenhaus. Sein Ableben wurde Anfang Juni durch seine Frau bekannt gegeben. "Carlo ist heute um 14:30 Uhr von uns gegangen. Es war zum Schluss eine große Erlösung für ihn. Seine Kinder und ich waren in den letzten Tagen bei ihm, haben seine Hand gehalten. Er hat einfach aufgehört zu atmen", meinte sie in einem Statement. Auch der NDR zögerte nicht lange und veröffentlichte eine Trauerbotschaft an den Kultmoderator: "Der NDR hat Carlo viel zu verdanken – sein Tod ist ein herber Verlust. Unser Mitgefühl gilt ganz besonders seiner Familie." Kurz darauf widmete der Rundfunksender ihm bereits eine Programmänderung mit einer Hommage.

ActionPress Carlo von Tiedemann im Februar 2023 in Hamburg

Getty Images Carlo von Tiedemann bei der Prominent Gala in Hamburg im November 2007

ActionPress Carlo von Tiedemann und seine Frau Julia