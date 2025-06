Carlo von Tiedemann ist tot: Der NDR trauert um TV-Urgestein

Carlo von Tiedemann, eine der prägendsten Stimmen des NDR, ist am heutigen Sonntag im Alter von 81 Jahren in Hamburg gestorben. Seit 1971 war er untrennbar mit dem NDR verbunden und moderierte zahlreiche beliebte Sendungen im Radio und Fernsehen. Joachim Knuth, Intendant des NDR, würdigt ihn nun auf der offiziellen Website des NDR als wahres "NDR Urgestein" und einen Publikumsliebling, der Generationen begeistern konnte. "Der NDR hat Carlo viel zu verdanken – sein Tod ist ein herber Verlust. Unser Mitgefühl gilt ganz besonders seiner Familie", erklärt Joachim.

Carlo begann seine Karriere beim NDR Hörfunk und moderierte über Jahrzehnte unzählige Formate, vom beliebten "NDR 2 Plattenkiste" bis zur "NDR Talk Show". Mit seiner herzlichen und spontanen Art erreichte er ein breites Publikum und wirkte auch abseits des Radios und Fernsehens, etwa in Gastrollen bei Serien wie dem "Großstadtrevier". Sowohl im Radio als auch bei Podcasts wie "Grauzone" mit Steffi Banowski blieb er bis zuletzt aktiv. Auch sein soziales Engagement, für das er 2020 die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhielt, machte ihn weit über die Medienbranche hinaus bekannt.

In den vergangenen Monaten hatte Carlo mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Gegenüber Bild erzählte der Moderator im Februar: "Ich hatte vor drei Wochen starke Magenschmerzen, das wurde immer schlimmer. Ich habe mich selbst in die Klinik eingewiesen und wurde sofort da behalten." Im Hamburger Albertinen-Krankenhaus musste er wegen massiver Magenblutungen und eines enormen Blutverlusts auf die Intensivstation. "Es geht mir sehr schlecht, man beschäftigt sich natürlich ständig damit. Das muss man sehr ernst nehmen. Die genaue Ursache für die Blutungen konnte bisher nicht ermittelt werden", sagte er in dieser Zeit. Dankbar äußerte sich Carlo auch über die medizinische Betreuung vor Ort und darüber, wie viel Mut ihm seine Ehefrau Julia zu diesem Zeitpunkt gab.

scoolz-pixx Carlo von Tiedemann auf dem 6. Hamburger Hafentalk

Getty Images Julia Laubrunn und Ehemann Carlo von Tiedemann im November 2012

