NDR ändert Programm für Hommage an Carlo von Tiedemann (†81)

Der Norddeutsche Rundfunk ehrt sein Urgestein Carlo von Tiedemann (✝81), der am Pfingstsonntag im Alter von 81 Jahren verstorben ist, mit einer besonderen Programmänderung. Der beliebte Moderator und Reporter prägte über fünf Jahrzehnte die Radios und Bildschirme, besonders in Hamburg und Niedersachsen, wo er zu den größten Publikumslieblingen zählte. Am kommenden Wochenende wird sein Leben und Schaffen auf NDR gleich zweimal in einer Hommage mit dem Titel "In Erinnerung an Carlo von Tiedemann" gewürdigt: in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0:20 Uhr und erneut am Sonntagnachmittag um 14:40 Uhr.

Der gebürtige Stargarder begann seine Karriere in den frühen 1970er-Jahren und etablierte sich rasch als eines der bekanntesten Gesichter des Norddeutschen Rundfunks. Insbesondere mit der Moderation von Sendungen wie "Die aktuelle Schaubude" schrieb Carlo Fernsehgeschichte. Fast 1.000 Mal stand er für das Format vor der Kamera. In der ausgestrahlten Hommage werden neben seiner beruflichen Laufbahn auch private Einblicke gezeigt, bei denen Carlo als Familienvater abseits des Rampenlichts im Blickpunkt steht.

Privat zeigte sich Carlo von Tiedemann als warmherziger Vater und liebender Ehemann. Seine Frau Julia Laubrunn und seine Kinder begleiteten ihn in seinen letzten Stunden im Krankenhaus in Hamburg. "Es war zum Schluss eine große Erlösung für ihn", gab Julia emotional im Bild-Interview an. Auch den letzten Wunsch ihres verstorbenen Mannes verriet sie: "Eine Beisetzung im engsten Familienkreis, damit seine Angehörigen in Ruhe Abschied nehmen können."

ActionPress Carlo von Tiedemann, Podcaster

Getty Images Julia Laubrunn und Ehemann Carlo von Tiedemann im November 2012

