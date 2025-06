"Geordie Shore"-Star Zahida Allen begrüßt Baby auf der Welt

Zahida Allen (31) hat einen riesigen Grund zur Freude: Der ehemalige Star der Realityshow Geordie Shore hat am 6. Mai 2025 sein erstes Kind, eine Tochter, zur Welt gebracht. Das verkündet sie nun in einem niedlichen Post auf Instagram. Dazu teilt die Britin eine Reihe von herzerwärmenden Fotos, auf denen sie ihr kleines Wunder in den Armen hält und sehr glücklich wirkt. Das kleine Mädchen heißt Zyra und wog bei der Geburt rund 3,2 Kilogramm.

In ihrem Post teilt Zahida ihre Gefühle über das Muttersein mit: "Du hast meinem Leben eine neue Bedeutung gegeben – Liebe, Kraft und Zweck." Wer der Vater des Babys ist, hat die frischgebackene Mutter bisher nicht verraten, für die Brünette scheint zurzeit nur ihr Spross zu zählen. "Wir standen vor so vielen Herausforderungen und Hindernissen, aber gemeinsam haben wir alles überwunden, was uns in den Weg gestellt wurde, und wir haben es geschafft. Jetzt sind wir Lebenspartner, meine Mini-Z. Ich verspreche, für dich zu sorgen, dich zu führen, dich zu beschützen und dir ewige Liebe zu geben. Ich liebe dich, meine Zyra", schwärmt die Influencerin.

Zahida erfuhr erst zu einem späten Zeitpunkt von ihrer Schwangerschaft, da sie lange keinerlei Symptome hatte. Irgendwann entwickelte sie allerdings gesundheitliche Probleme mit Magen und Nieren, doch bei einer Untersuchung entdeckten die Ärzte dann die kleine Zyra, wie die TV-Bekanntheit im Netz ausplauderte. Für ihr neues Leben in der "Baby-Bubble" hatte sie sich bewusst zurückgezogen, um die erste Zeit mit ihrer Tochter in Ruhe zu genießen. Nun teilt sie ihr Glück endlich mit ihren Followern.

Instagram / zahidaallenx Zahida Allen, Reality-TV-Star

