Henry Cavill überrascht mit neuer Lockenfrisur

Henry Cavill (42) sorgte jetzt mit einem völlig neuen Look bei der 71. Ausgabe des Taormina Film Festivals in Italien für Aufsehen. Der Schauspieler, der bislang für seinen klassischen, britischen Stil bekannt war, präsentierte eine extreme Haarverwandlung: Statt seines typischen kurzen Haarschnitts trägt Henry jetzt kinnlanges Haar, das in voluminösen Locken fällt. Zusammen mit seiner Freundin Natalie Viscuso, die ein glamouröses orangefarbenes Abendkleid trug, posierte er für Fotografen. Natalie, die ihn selten zu öffentlichen Anlässen begleitet, entschied sich laut Hello! ebenfalls für einen lockigen Look mit einem stilvollen Pferdeschwanz.

Neben seinem neuen Styling gab es noch ein weiteres Detail, das die Aufmerksamkeit auf das berühmte Paar lenkte: Henry und Natalie sind seit Januar Eltern eines gemeinsamen Kindes. Ihre Schwangerschaft machten sie im April 2024 offiziell, als Henry die freudige Nachricht bei der Premiere seines Films "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" bekannt gab: "Natalie und ich sind sehr, sehr aufgeregt", verriet er damals laut Hello!. Schon Anfang des Jahres wurden die frischgebackenen Eltern bei einem Spaziergang mit ihrem Baby in Australien gesichtet.

Henry und Natalie führen seit Jahren eine sichtbar starke Beziehung. Der Schauspieler machte ihre Liebe 2021 mit einem schlichten, charmanten Instagram-Post bekannt, der die beiden beim Schach zeigte. In einer späteren Botschaft bat Henry öffentlich darum, ihre Privatsphäre zu respektieren und betonte, wie glücklich er in seiner Beziehung sei. Natalie, Absolventin der University of Southern California, hat laut Hello! beeindruckende berufliche Stationen vorzuweisen. Derzeit ist sie Vice President in einer renommierten Produktionsfirma und auch durch berufliche Berührungspunkte mit Henry verbunden, da sie an Projekten wie "Man of Steel" mitwirkte.

Getty Images Henry Cavill mit seiner Freundin Natalie

Getty Images Henry Cavill und Natalie Viscuso bei den AACTA-Awards 2025

