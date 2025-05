Chris Broys Ex Bella verrät nun einen Grund für die Trennung

Reality-Star Chris Broy (36) und Bella, die noch im Dezember gemeinsam die Reality Awards besuchten, haben sich im April getrennt. Jetzt hat die Anfang 20-Jährige in einem Interview einen der Gründe für das Liebes-Aus enthüllt. Der Social-Media-Star erklärte gegenüber Promiflash, dass die unterschiedlichen Herangehensweisen der beiden bei Konflikten eine große Rolle gespielt haben. Bella beschrieb, dass sie in emotional schwierigen Momenten schnelle Klärung brauche, während Chris der Typ sei, der erst einmal Ruhe und Abstand sucht. "Das war unter anderem ein Grund, warum ich gesagt habe: Ey, es ist so oft gewesen, dass es einfach gar nicht gematcht hat", resümierte die Blondine. Diese Unterschiede führten letztlich dazu, dass sie ihre Beziehung hinterfragte.

Bella betonte, dass sie Chris gegenüber keinen Groll hege und ihn menschlich sehr schätze. Doch für die Influencerin sei es wichtig, einen Partner an ihrer Seite zu wissen, der in Krisen direkt auf sie eingehen kann. Sie erklärte weiter: "Ich brauche jemanden, der dann auf mich zukommt und sagt: Bella ey, was ist los? Können wir das klären?" Da dies bei Chris nicht der Fall war, fühlte sie sich emotional nicht genügend verstanden und unterstützt. Die Duisburgerin, die Anfang Mai im Podcast Blitzlichtgewitter noch über ihre nicht erloschene Liebe sprach, machte dabei aber auch deutlich, dass sie sich nicht zu weiteren Details der Trennung äußern möchte, um unnötigen Streit zu vermeiden.

Chris selbst hatte die Trennung im April bestätigt und in einem Podcast offen über seine Gefühle gesprochen. Er gestand, dass ihm das Liebes-Aus nicht leichtfalle und dass er nachts schlecht schlafe. Dennoch glaubt er, dass diese Entscheidung langfristig vor allem für Bella die richtige sei. Der Reality-TV-Star schilderte damals, dass er sich wünsche, dass beide in Zukunft zufriedener und glücklicher werden können – auch getrennt voneinander. Fans beider hoffen nun, dass sowohl die Love Fool-Teilnehmerin als auch der ehemalige Sommerhaus-Bewohner, der seit 2021 bereits einen Sohn aus der früheren Beziehung zu Evanthia Benetatou (33) hat, aus dieser Erfahrung gestärkt hervorgehen.

Instagram / bella_he_ Chris Broys Freundin Bella im Februar 2025

Instagram / chris_broy Chris Broy mit seiner Freundin Bella

