Matthias Schweighöfer und Ruby spielen Paar in Netflix-Film

Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) haben schon das ein oder andere Mal zusammengearbeitet. Nun steht das nächste Projekt des Schauspielerpaares in den Startlöchern. Am 10. Juli startet ihr neuer Mystery-Thriller "Brick" auf Netflix, in dem die zwei Leinwandgrößen ein Filmpaar verkörpern. Während privat Harmonie angesagt ist, sieht es im Film ganz anders aus: Rubys Charakter scheut sich nicht, gleich zu Beginn der Handlung eine Trennung anzustoßen. Doch wie ein Trailer, der Bild vorliegt, zeigt, wird ihre Beziehungskrise von einem mysteriösen Umstand überschattet.

Der Film stellt Ruby und Matthias' Charaktere vor ein Rätsel: Eine unerklärliche, massive Wand schließt alle Parteien in ihrem Wohnhaus in Hamburg ein und trennt sie von der Außenwelt. Während sie versuchen, das Geheimnis hinter diesem Phänomen zu lüften, nimmt die Anspannung zu. Misstrauen, Intrigen und Angst bestimmen den Alltag der Eingeschlossenen, und die Frage, ob es überhaupt einen Ausweg gibt, bleibt bis zuletzt offen. Mit dabei sind auch die Schauspieler Frederick Lau (35), Salber Lee Williams, Murathan Muslu (43), Axel Werner und Sira-Anna Faal. Ob es ihnen gemeinsam gelingt, die Mauer zu durchbrechen, können Fans in etwa einem Monat auf Netflix erfahren.

Seit 2019 sind Matthias und Ruby ein Paar. Die beiden sind regelmäßig zusammen vor der Kamera zu sehen. 2021 wurde ihr gemeinsamer Streifen "Army of Thieves" veröffentlicht. Der Blondschopf war dabei nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur tätig, was für Spannungen in der Beziehung mit seiner Partnerin sorgte. "Einmal bist du sauer geworden, weil ich mir mit einer anderen Schauspielerin immer mehr Zeit nahm", erinnerte sich der "Keinohrhasen"-Star im gemeinsamen Stern-Interview. Glücklicherweise überstanden die beiden kreativen Köpfe diesen Konflikt ohne größere Schwierigkeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Frederick Lau, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im August 2024

Anzeige Anzeige