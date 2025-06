Dann will Max Müller bei "Die Rosenheim Cops" aufhören

Seit über zwei Jahrzehnten ist Max Müller (60) ein fester Bestandteil der beliebten ZDF-Serie Die Rosenheim Cops. In seiner Rolle als Polizeihauptmeister Michi Mohr hat er sich in die Herzen der Zuschauer gespielt und gehört für viele Fans einfach dazu. Doch der Schauspieler erzählte kürzlich im Interview mit "Hallo Deutschland", dass er über einen Ausstieg nachdenken würde, sollte ihm die Arbeit jemals langweilig werden. "Wenn es langweilig wird, dann höre ich sofort auf. Aber bis jetzt ist es noch nicht so", stellte Max Müller beruhigend klar.

Der Schauspieler, der seit 2002 in der Serie mitwirkt, führte in der Gesprächsrunde auch durch die Drehorte der Kultserie in Oberbayern. Trotz der langen Zeit am Set zeigt sich Müller begeistert und dankbar: "Michi Mohr ist das größte berufliche Geschenk meines Lebens." Während der Schauspieler dem Projekt treu bleibt, hat sich seine Kollegin Marisa Burger (51) nach 25 Jahren aus der Serie zurückgezogen. Dieser Abschied von ihrer Rolle als Frau Stockl hat zahlreiche Fans der Serie enttäuscht und für Diskussionen gesorgt.

Max, der privat für seine Liebe zur Musik und seine Auftritte als Opernsänger bekannt ist, scheint in seiner Rolle bei den "Rosenheim Cops" nach wie vor Erfüllung zu finden. Auch wenn er gelegentlich über ein Leben nach der Serie sinniert, bleibt er den Fans einstweilen erhalten. Seine humorvolle und charmante Darstellung des Michi Mohr ist für viele Zuschauer ein unverzichtbarer Teil der Serie, und es bleibt abzuwarten, wie lange Müller dem TV-Kleinstadtidyll treu bleibt. Bislang klingt er jedenfalls hochmotiviert, den Fans noch viele spannende Folgen zu liefern.

Getty Images Max Müller beim Bayerischen Poetentaler 2017

© ZDF / Christian A. Rieger Michael A. Grimm, Max Müller und Igor Jeftić, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller

