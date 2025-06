So rührend nimmt Dolly Buster Abschied von ihrem Dino (†81)

Dolly Buster (55) hat den wohl schwersten Verlust ihres Lebens erlitten: Ihr geliebter Ehemann Josef "Dino" Baumberger ist am Dienstag im Alter von 81 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Gemeinsam lebte das Ehepaar in einer Villa am Stadtrand von Wesel, wo nun nur noch Stille herrscht. "Ich wünschte, ich wäre vor ihm gegangen", sagt Dolly im Gespräch mit Bild über den Mann, der nicht nur über 30 Jahre ihr Partner war, sondern auch ihr größter Fan, ihr Lebenskompass und ihr Fels in der Brandung. "Heute würde ich vor ihm auf die Knie sinken und ihm aus tiefstem Herzen danken, dass er einfach da war", so die ehemalige Pornodarstellerin.

Dolly, die ihren Dino 1990 an einem Pornoset kennenlernte, genoss den beruflichen Erfolg, den ihr die private Nähe zu dem erfahrenen Erotikfilmproduzenten einbrachte. Dino soll maßgeblich am Erfolg der beliebten Blondine in der Pornoindustrie beteiligt gewesen sein, bevor sie ihre Karriere 1997 beendete und mit ihm die Ehe einging. Heute vermisst nicht nur Dolly den gebürtigen Österreicher – auch Kater Casi mache sich unaufhörlich auf die Suche nach dem geliebten Herrchen. "Er weint ununterbrochen, es zerreißt mir das Herz", beschreibt Dolly das Trauerverhalten ihres Vierbeiners. Ihre Mutter sei derzeit ihre wichtigste Stütze – sie begleite sie durch besonders schwere Tage.

Den gemeinsamen Alltag beschreibt Dolly, bürgerlich Nora Baumberger, als bis zuletzt friedlich und voller kleiner Rituale. In der schicksalshaften Nacht, als Dino verstarb, verbrachten sie zunächst zusammen einen entspannten Abend und schauten Wer wird Millionär?. Doch seither scheint sich in Dollys Leben eine schmerzvolle Leere auszubreiten. Ihren Ehemann wird sie unter einem Baum auf einem Waldfriedhof beerdigen lassen, so wie er es sich gewünscht hatte. "Eine kleine Zeremonie, im engsten Kreis", betont sie. Besonders wichtig ist ihr, dies ohne Menschen zu tun, die ihrem Mann nicht nahestanden: "Auf all die Heuchler können Dino und ich getrost verzichten."

Getty Images Dolly Buster und Dino Baumberger, Januar 2010

AEDT Dolly Buster, ehemalige Pornodarstellerin