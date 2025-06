Unerfüllter Kinderwunsch: Amy Hart versucht abzunehmen

Reality-TV-Star Amy Hart hat offenbart, dass sie und ihr Ehemann Sam Rason aktuell versuchen, ein zweites Kind zu bekommen. Doch der Weg dorthin gestaltet sich für die ehemalige US-Love Island-Teilnehmerin schwieriger als gedacht, wie sie nun in einem Interview mit Mirror erklärte. Die Mutter eines kleinen Sohnes namens Stanley sprach offen über ihren unerfüllten Kinderwunsch und gab zu, dass Ärzte ihr geraten haben, ihr Gewicht zu reduzieren, da ihr BMI nicht optimal für eine erneute Schwangerschaft sei. Um diesen Rat umzusetzen, setzt Amy auf intermittierendes Fasten – und betont zugleich, wie schwer ihr das öffentliche Teilen dieser persönlichen Reise fällt.

Amy, die 2019 durch ihre Teilnahme an der US-Version von "Love Island" bekannt wurde, ist derzeit wieder als Co-Moderatorin des offiziellen Podcasts der Sendung aktiv. Neben ihrer Rolle als Mutter balanciert sie die Anforderungen ihres Jobs und hat klare Vorstellungen davon, wie sie Familie und Beruf voneinander trennt. "Ich möchte keine Vermischung zwischen Arbeit und Familienleben", erklärte sie. Ihr Sohn Stanley wird an ihren Arbeitstagen von einem verlässlichen Netzwerk aus Verwandten betreut – so organisiert Amy ihren Alltag, um beiden Lebensbereichen gerecht zu werden. Über ihre Bemühungen, ein zweites Kind zu bekommen, sagt sie: "Ich manifestiere und mache alles richtig, in der Hoffnung, dass es klappt."

Bereits zuvor hatte Amy ihre Hoffnungen auf eine Familienerweiterung geäußert und sich optimistisch gezeigt, dass dies in naher Zukunft gelingen könnte. Als Mutter genießt sie die Zeit mit ihrem Sohn Stanley und setzt bewusst Prioritäten, um besondere Erinnerungen für ihre gemeinsame Zukunft zu schaffen. Schon während ihrer Zeit bei "Love Island" hatte sich die junge Reality-TV-Persönlichkeit um mehr Selbstvertrauen bemüht – heute steht für sie das Wohl ihrer Familie an erster Stelle. Dabei betont sie, dass weder ihr Körper noch gesellschaftlicher Druck eine Rolle spielen, wenn es darum geht, wertvolle Momente zu erleben.

Anzeige Anzeige

Instagram / amyhartxo Amy Hart mit ihrem Sohn Stanley und Ehemann Sam Rason, September 2024

Anzeige Anzeige

amyhartxo Amy Hart und ihr Baby, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige