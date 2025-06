Nach Trennung: Scott Wolfs Ehefrau Kelley wurde eingewiesen

Nur wenige Tage nach der offiziellen Bekanntgabe ihrer Scheidung von US-Schauspieler Scott Wolf (57) wurde dessen Noch-Ehefrau Kelley von den Behörden in Utah festgenommen und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei reagierte auf einen Hilferuf aus dem Sundance Resort – es hieß, eine Frau würde Hilfe benötigen. Kelley hielt den Moment ihrer Festnahme per Handykamera fest und teilte den Clip auf Instagram. Während zeitweise nur ein schwarzer Bildschirm zu sehen ist, werden ihr hörbar Handschellen angelegt. Die 48-Jährige scheint völlig aufgelöst, als sie äußert: "Scott misshandelt mich, und jetzt misshandeln Sie mich noch mehr." Was genau sie mit "misshandeln" meinte, blieb laut Page Six offen – Scott gab bisher kein offizielles Statement dazu ab.

Kurz nach dem Clip veröffentlichte Kelley per Instagram-Story ein Foto – offenbar aufgenommen im Krankenhaus. Es zeigt ein Bett, darauf ihre Handtasche und eine Baseballkappe. "Ich wurde gegen meinen Willen entführt, bitte schaut nach meinen Kindern", schrieb sie verzweifelt dazu. Eine überraschende Wende – hatte sich die US-Amerikanerin in den vergangenen Tagen doch noch betont ruhig und optimistisch gezeigt. Sie sprach bezüglich der Scheidung von einem schweren, aber notwendigen Schritt und würdigte Scott als liebevollen Vater und Partner. Trotz der Trennung wollten beide Elternteile für ihre Kinder da sein und ihren Zusammenhalt in den Vordergrund stellen.

Die neue Entwicklung gibt Fans des einst so glücklichen Hollywood-Paares Rätsel auf. Ihren Post aus dem Krankenhaus beendete Kelley, die Scott 2004 heiratete und mit ihm drei Kinder hat, mit den Worten: "Ich habe keine Ahnung, wie so etwas in Amerika passieren kann. Ich bin fügsam, ruhig und respektvoll." Die 48-Jährige, die unter anderem mit dem US-Reality-Format "The Real World" bekannt wurde, betonte, dass diese Krankenhauseinweisung eines der schlimmsten Dinge sei, die sie je erlebt habe. Sie hoffe inständig, die Sache werde bald aufgeklärt. Wie diese Klärung aussehen wird, was Scott mit all dem zu tun hat und ob Kelley möglicherweise längerfristig auf professionelle Hilfe angewiesen ist, muss die Zeit nun zeigen.

Getty Images Scott und Kelley Wolf

Getty Images Scott Wolf

