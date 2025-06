Trotz Trennung: Nikola Glumac will in Kims Nähe bleiben

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) haben ihre Trennung offiziell bestätigt. Trotz der emotionalen Ausnahmesituation will Nikola weiterhin in Dubai leben, obwohl die gemeinsame Wohnung der beiden Reality-Stars nun Geschichte ist. Während er derzeit seine Koffer packt und in eine neue Bleibe zieht, teilte er in einer Instagram-Fragerunde seine Gefühle mit seinen Fans. Dabei gestand er: "Ja, ich bleib auf jeden Fall hier... Auch wenn's richtig weh tut, zu wissen, dass hier auch 'ne Frau lebt, die ich von ganzem Herzen liebe."

Nikola zeigte sich in seinen Nachrichten sichtlich gerührt und betonte, wie viele schöne Erinnerungen er mit Kim verbinde. Die ehemalige Beziehung hat für den TV-Star offenbar große Bedeutung, und er machte deutlich, dass er diese Zeit niemals vergessen werde. Gleichzeitig scheint Dubai für ihn ein symbolischer Ort zu sein, sowohl als Schauplatz ihrer gemeinsamen Liebe als auch als Chance für einen persönlichen Neustart abseits der gescheiterten Verlobung. Details zu den Umständen ihres Endes hält das Ex-Paar allerdings weiterhin privat.

Für Kim und Nikola war nicht nur die Liebe, sondern auch die Karriere eng miteinander verknüpft. Während ihrer Beziehung agierten die beiden als Team, nicht nur im Privatleben, sondern auch beruflich. Trotz der emotionalen Wogen scheint dies bestehen zu bleiben, da sie doch beide zum selben Management gehören. Dass sie sich während ihrer Beziehung stets als Power-Duo präsentierten, sorgte bei vielen Fans für Begeisterung. Doch nach ihrer Trennung bleibt abzuwarten, ob die beiden Reality-Stars weiter einen gemeinsamen Weg im beruflichen Kontext finden können. Immerhin erwarten sie ihr erstes gemeinsames Kind.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

