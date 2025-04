Kein "Beef": Chris Broy verteidigt sich im Eva-Serkan-Drama

In der Reality-TV-Welt bleibt der Seitensprung von Serkan Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) weiterhin das Thema Nummer eins. Die einstige Bachelor-Lady gestand kürzlich, eine Nacht mit dem Ehemann von Samira Yavuz (31) verbracht zu haben – und warf ihrem Ex Chris Broy (35) gleichzeitig vor, dass dies passiert sei, weil sie wegen ausbleibender Geburtstagsglückwünsche von ihm so verletzt gewesen sei. Der Realitystar machte sich seit dem Statement immer wieder über das Drama lustig, stellt jetzt aber im "Blitzlichtgewitter"-Podcast klar, dass er damit keinen Streit provozieren wolle. "Nein, Beef wird es nicht geben. Ich finde es nur kurios und mittlerweile auch lustig, dass ich immer die Schuld trage an dem Sche*ß, den sie da macht", verdeutlicht er.

Seiner Meinung nach wäre das Techtelmechtel der beiden so oder so passiert – unabhängig davon, ob er Eva zum Geburtstag gratuliert hätte oder nicht. Daher verstehe er nicht, warum sein Verhalten zum wiederholten Male für die Taten der 33-Jährigen herhalten soll. "Ich kann ja nicht die Verantwortung für das alles tragen. Das ist doch bescheuert, dass ich überhaupt in diesem Statement erwähnt wurde", wettert Chris. Aufgrund der Vorwürfe habe der ehemalige Sommerhaus-Teilnehmer keine andere Wahl gehabt, als sich zu der Thematik zu äußern. "Ich hätte ja auch nie irgendwas dazu gesagt, aber ich wurde ja als Schuldiger irgendwie hingestellt und deswegen habe ich, glaube ich, die Berechtigung, dazu etwas zu sagen", betont er.

Die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin bekommt aber nicht nur von Chris ihr Fett weg. Seit ihrer Stellungnahme steht Eva inmitten eines riesigen Shitstorms, in dem es Kritik von Reality-Kollegen und Fans hagelt. Für den 35-Jährigen liegt die Schuld dafür insbesondere bei einer Person – und das ist sie selbst. "Sie ist ja praktisch die erste gewesen, die das Feuer da losgelassen hat", erklärt der The 50-Teilnehmer. Er habe aber das Gefühl, dass Eva genau wisse, was sie tue: Sie möchte einen Vorteil daraus ziehen. "Ich glaube, sie ist sich schon sehr, sehr bewusst, was sie da gerade macht. Sie bekommt definitiv sehr viel Shitstorm [...] aber ich glaube, sie nährt sich sogar von diesem ganzen Zeug. Ich meine, sie hat doch jetzt über 300.000 Follower, oder?", gibt er zu verstehen.

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und Chris Broy, Realitystars

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou

