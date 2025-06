Das ist für Andrea Kiewels Fernsehgarten-Jubiläum geplant

Andrea Kiewel (60) wird am Sonntag, den 15. Juni 2025, ein ganz besonderes Jubiläum feiern: Seit 25 Jahren moderiert sie den beliebten ZDF-Fernsehgarten, weshalb sich die Zuschauer auf ein besonderes Jubiläum freuen können. An diesem Tag bekommt die Moderatorin prominente Unterstützung von Let's Dance-Juror Joachim Llambi (60), der als Co-Moderator dabei sein wird. Tänzerisch wird es ebenfalls: René Casselly (28) und Kathrin Menzinger (36) werden einen Tanz präsentieren. Shopping Queen-Star Guido Maria Kretschmer (60) sorgt derweil für modische Rückblicke und kommentiert Andreas Looks aus einem Vierteljahrhundert Fernsehgeschichte.

Eine besonders emotionale Note bekommt die Jubiläumssendung durch den Auftritt von TV-Koch Armin Roßmeier. Er war bereits im Jahr 2000 Teil der ersten von Andrea moderierten "Fernsehgarten"-Sendung und sorgt nun auch in diesem Jahr mit seinen kulinarischen Kreationen für besondere Erinnerungen. Auch musikalisch ist das Programm hochkarätig bestückt: Neben Stars wie Tom Gaebel, Loona (50) X Dennis Dies Das und der Band Marquess stehen auch ESC-Legenden wie Katja Ebstein, Guildo Horn (62) und Johnny Logan auf der Bühne. Ein ungewöhnliches Highlight verspricht das Duett von Schlagersängerin Marianne Rosenberg (70) mit Rapper Eko Fresh (41).

Andrea Kiewel, von ihren Fans liebevoll "Kiwi" genannt, hat seit 2000 eine bemerkenswerte Karriere im "ZDF-Fernsehgarten" hingelegt. Ihren humorvollen Umgang mit kleinen Pannen und ihre lockere Art schätzen die Zuschauer sehr. Privat überraschte sie in der Vergangenheit mit kuriosen Geschichten – etwa ihrem Wunsch, ihren Mädchennamen schnell abzulegen. "Das war einfach eine Katastrophe", gab sie einmal in einem Interview zu. Doch davon abgesehen ist Kiwi vor allem für ihre fröhliche Ausstrahlung und ihre positive Energie bekannt, die sie auch in ihre Jubiläumssendung zweifellos einfließen lassen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Kiewel, Moderatorin

Anzeige Anzeige

ActionPress Andrea Kiewel und Lili Paul-Roncalli im "ZDF-Fernsehgarten", 2022

Anzeige Anzeige