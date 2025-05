Ist Chris Broys Ex Bella bereit, sich wieder zu verlieben?

Bella hat sich auf der Geburtstags- und Releaseparty von Momo Chahine in Dortmund offen zu ihrem Gefühlsleben geäußert. Nach der Trennung von Realitystar Chris Broy (36) im April erklärt die Influencerin im Interview mit Promiflash, wie es bei ihr in Sachen Liebe weitergeht. "Ich habe schon Bock auf einen Hot-Girl-Sommer", gesteht sie, fügt jedoch an, dass sie sich nicht vorschnell in eine neue Bindung oder lockere Affären stürzen werde: "Ich bin kein Mensch für was Lockeres. Das ist nicht mein Ding." Stattdessen wolle sie erst einmal die Zeit nach der Trennung für sich aufarbeiten, auch wenn dies aktuell durch erneuten Kontakt zu Chris erschwert wird.

Die schöne Blondine teilt mit, dass sie bereits versucht, das Leben nach der Beziehung zu genießen und neue Erfahrungen zu machen. Ein Beispiel dafür ist ein kürzlicher Ausflug nach Mallorca, wo sie gefeiert, Partys besucht und sogar ein wenig geflirtet habe – jedoch ohne sich tiefer auf jemanden einzulassen. "Das reicht für mich auch", gesteht die Influencerin. Ihr Ziel sei es, die Leichtigkeit eines Sommers zu erleben, ohne sich dabei emotional oder romantisch zu binden. Es sei für sie überaus wichtig, die Zeit nach der Trennung bewusst zu verarbeiten, um innerlich zum Abschluss zu kommen.

Zu den Hintergründen der Trennung von Bella und Chris ist nicht viel bekannt. Die Influencerin hatte im Promiflash-Gespräch jedoch darauf hingewiesen, dass die Art und Weise, wie beide mit Konflikten umgehen, oft nicht harmonierte. Während sie Nähe und emotionale Klärung bevorzugt, zog sich Chris in schwierigen Situationen eher zurück. Diese gegensätzlichen Bedürfnisse führten letztlich dazu, dass sie die Beziehung infrage stellte. "Das war unter anderem ein Grund, warum ich gesagt habe: Ey, es ist so oft gewesen, dass es einfach gar nicht gematcht hat", reflektierte Bella.

Instagram / bella_he_ Bella im Februar 2025

Instagram / chris_broy Chris Broy und Bella, Oktober 2024

