Sebastian Klaus und Freundin Jenny ziehen in Traumwohnung

Sebastian Klaus (36) und seine Freundin Jenny machen Nägel mit Köpfen. Der amtierende Bachelor verkündet via Instagram: "Wir haben gerade den Mietvertrag für unsere Traumwohnung in Hamburg unterschrieben." Schon bald werden der Rosenverteiler und die Influencerin ihre eigenen vier Wände beziehen: "Ab dem 1. Dezember 2024 beginnt unser neues Kapitel. Wir können unser Glück noch gar nicht richtig fassen und freuen uns auf alles, was die Zukunft für uns bereithält."

Über die große Veränderung im Leben des 36-Jährigen und seiner Partnerin scheinen sich nicht nur die beiden zu freuen. "Ich freue mich so sehr für euch!", gratuliert sein Bachelor-Kollege und guter Freund Dennis Gries. Der Unternehmer zog auch erst kürzlich mit seiner Freundin Katja Geretschuchin (29) zusammen ins Allgäu. "Herzlichen Glückwunsch! Macht ihr mal eine Roomtour?", kommentiert außerdem ein Fan.

Damit beendet das Paar seine Fernbeziehung. Sebastian wohnt in Hamburg, Jenny in Köln. Für ihre große Liebe gibt sie nun ihre Wohnung in der Domstadt auf. Die Umzugspläne schmiedeten die zwei schon seit einiger Zeit. Im September verkündete Sebastian im Netz: "Wir sind aktuell auf Wohnungssuche. Die Feuerprobe zusammenzuleben, läuft jetzt seit zwei Monaten – und die läuft verdammt gut." Das Paar hatte zwar noch zwei Haushalte, verbrachte die meiste Zeit aber gemeinsam in einer der beiden Wohnungen.

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus und seine Freundin Jenny im August 2024

Instagram / jenny.kppr TV-Star Sebastian Klaus und Influencerin jenny.kpr

