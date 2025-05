Sehen sich Bachelors zu ähnlich? Das sagt Sebastian Klaus

Erst kürzlich wurden die neuen Rosenkavaliere von Die Bachelors bekannt gegeben. In diesem Jahr suchen Felix Stein und Martin Braun nach der richtigen Partnerin. Die Fans der beliebten Datingshow hatten allerdings eine kleine Sache anzumerken: Sie waren der Meinung, dass die beiden Männer sich zu ähnlich sehen. Im exklusiven Promiflash-Interview verrät Ex-Bachelor Sebastian Klaus (37) nun, dass es bei ihm und seinem Kollegen Dennis Gries ebenfalls so war. "Dennis und ich sahen uns auf den ersten Blick auch sehr ähnlich. Das wurde damals bereits kritisiert, stellte sich am Ende aber als vorschnelle Meinungsmache heraus, da wir charakterlich sehr unterschiedlich sind. Eventuell ist es bei den beiden auch so", erklärt er.

Ob sich die Meinungen der Zuschauer im Laufe der Ausstrahlung ändern werden, bleibt abzuwarten. Derzeit scheinen sie jedoch nicht besonders erfreut darüber zu sein, dass das Äußere der neuen Bachelors kaum Unterschiede aufweist. Das machten sie unter der Instagram-Verkündung des Senders deutlich. "Sind die Zwillinge? Kann sie nicht auseinanderhalten", kommentierte beispielsweise ein Nutzer, während ein anderer anmerkte: "Ich kanns wieder nicht verstehen, wie man zwei fast identische Typen nehmen kann." Ihrer Meinung nach hätte sich der Sender für unterschiedliche Typen entscheiden sollen – insbesondere, da bereits durch Sebastian und Dennis und jetzt durch Felix und Martin keine "Diversität" spürbar sei.

Abgesehen von ihrem Äußeren sind sich die neuen Rosenkavaliere noch in einer anderen Sache ähnlich: Sie haben beide bereits Nachwuchs. Während Felix Vater eines fünfjährigen Sohnes ist, bringt Martin zwei Töchter mit. Wie sie im Gespräch mit RTL deutlich machten, suchen sie bei "Die Bachelors" allerdings keinesfalls einen Mutterersatz für ihre Kinder, sondern vielmehr eine Partnerin, mit der sie das Leben meistern können. "Das ist schwer genug, das alleine zu machen, und wenn man sich das mit jemandem irgendwie teilt oder sich gegenseitig unterstützen kann, dann macht es vieles leichter", erklärte der Fotograf, während der Finanzanlagefachmann betonte: "Ich möchte jemanden haben, bei dem ich der größte Fan der Person sein kann und alles pushen kann, egal was sie macht."

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

RTL / Benno Kraehahn Dennis Gries und Sebastian Klaus, "Die Bachelors" 2024

