"Ginny & Georgia"-Fans finden Austin-Darsteller (14) zu alt

Die dritte Staffel der beliebten Serie "Ginny & Georgia", die am 5. Juni auf Netflix Premiere feierte, sorgt bei Fans für geteilte Meinungen – und das aus einem überraschenden Grund. Im Zentrum der Diskussion steht Schauspieler Diesel La Torraca, der in seiner Rolle als neunjähriger Austin nun merklich erwachsener aussieht. Während der langen Pause zwischen der zweiten und dritten Staffel ist der Darsteller, der mittlerweile 14 Jahre alt ist, deutlich gewachsen. Trotz der Versuche der Macher, ihn mit Brillen und cleverer Inszenierung jünger wirken zu lassen, ließen sich die Zuschauer davon nicht täuschen. "Austin sieht aus, als hätte er zwei Kinder und Steuererklärungen abzugeben", witzelte ein Fan auf der Plattform X.

Die amüsierte Reaktion der Fans im Netz hat zahlreiche Beiträge und Kommentare hervorgerufen. So wurde etwa gescherzt, dass Austin, der oft im Sitzen oder unter einer Decke gezeigt wird, inzwischen fast zwei Meter groß sei. Diesel nahm die Diskussion mit Humor und veröffentlichte ein TikTok-Video, das die optischen Veränderungen im Cast aufgriff. Nach der zweijährigen Produktionspause, bedingt durch die Streiks in der Filmbranche, setzen die neuen Folgen genau an dem dramatischen Finale der zweiten Staffel an: Georgia, gespielt von Brianne Howey (36), wird vor den Augen ihrer Kinder wegen Mordes verhaftet.

Die Serie, die erstmals 2021 veröffentlicht wurde, begeistert durch ihre komplexen Charaktere und die enge, aber konfliktreiche Beziehung zwischen Ginny und ihrer Mutter Georgia. Brianne erzählte in einem Interview mit Us Magazine von der Entwicklung ihrer Serienfigur. Diese erkenne zunehmend, wie ihre Entscheidungen das Leben ihrer Kinder beeinflussen. Die Hauptdarstellerin zeigte sich beeindruckt von den emotionalen und psychologischen Veränderungen der Figuren. "Es gibt keinen falschen Weg, sein Kind zu lieben", sinnierte sie über die zentrale Botschaft der Serie. Trotz kleiner Ungereimtheiten wie Austins Alter bleibt "Ginny & Georgia" für Fans eine emotionale Achterbahnfahrt, die nun auf dem Streamingdienst verfügbar ist.

Getty Images Ginny & Georgia"-Stars Brianne Howey, Diesel La Torraca und Antonia Gentry, Dezember 2022

Getty Images Brianne Howey, Schauspielerin

