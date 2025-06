Dramatik: "Ginny & Georgia" Staffel drei überrascht Fans

Die dritte Staffel der Netflix-Serie "Ginny & Georgia" hält die Zuschauer in Atem: In den neuen Folgen, die am 5. Juni veröffentlicht wurden, wird das Familienleben der Titelheldinnen erneut auf eine harte Probe gestellt. Ginny, gespielt von Antonia Gentry, muss mit der schockierenden Nachricht umgehen, dass sie ein Kind von Marcus erwartet. Unterstützt von ihrer besten Freundin Max entscheidet sie sich für eine Abtreibung. Ihre Mutter Georgia, dargestellt von Brianne Howey (36), zeigt sich solidarisch – auch wenn sie selbst nicht mitkommen kann und stattdessen Marcus als Begleitung schickt. Kurz darauf sorgt Georgia mit einer List für Aufsehen: Sie nutzt Ginnys positiven Schwangerschaftstest, um ihren Ehemann Paul glauben zu lassen, sie selbst sei schwanger – in der Hoffnung, so die drohende Scheidung abzuwenden.

Während Georgia versucht, ihre Beziehung zu retten, tauchen weitere Enthüllungen und Konflikte auf. So erfährt sie, dass ihr Leben für einen Film adaptiert werden soll – basierend auf ihrer Verwicklung in den Mordprozess. Zudem kommt es zu einem intensiven Moment zwischen Georgia und Joe (Raymond Ablack, 35), der dabei seine immer tiefer werdenden Gefühle für sie offenbart. Aber auch andere Figuren erleben entscheidende Wendepunkte: Ginnys Bruder Austin lernt seinen Vater Gil (Aaron Ashmore) näher kennen – was bei Georgia und Ginny für Misstrauen sorgt. Abby (Katie Douglas), eine weitere Freundin der Familie, scheint sich außerdem auf eine neue, engere Bekanntschaft einzulassen.

Seit ihrem Start im Jahr 2021 begeistert "Ginny & Georgia" mit einer dramatischen und zugleich oft humorvollen Erzählung über das Leben der alleinerziehenden jungen Mutter Georgia und ihrer Tochter Ginny in der Kleinstadt Wellsbury, Massachusetts. Die Zuschauenden schätzen besonders die Dynamik zwischen den Hauptdarstellerinnen und die mitreißende Erzählweise, die auch nach mehreren Staffeln frisch und spannend bleibt. Mit den aktuellen Entwicklungen in Staffel drei wird das Warten auf die nächste Wendung im Leben der Figuren definitiv nicht leichter.

Getty Images Brianne Howey, Schauspielerin

Getty Images Brianne Howey, US-Schauspielerin

