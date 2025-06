So sehr genießt Ex-"Tatort"-Star Axel Milberg das Opasein

Axel Milberg (68) hat nach über zwei Jahrzehnten als Tatort-Kommissar Klaus Borowski seine legendäre Rolle an den Nagel gehängt. Im März dieses Jahres fiel die letzte Klappe für den beliebten Ermittler. Doch abseits des Rampenlichts genießt der Schauspieler eine andere Rolle, die ihm besonders am Herzen liegt: die des Großvaters. Axel, der liebevoll von seinen Enkeln "Opaki" genannt wird, verrät gegenüber Das neue Blatt, dass ihn diese besondere Aufgabe zutiefst erfüllt. Er hat vier Enkelkinder, die zwischen zwei und fünf Jahre alt sind und in München sowie Berlin leben. Für den Schauspieler ist dies "eine der schönsten Rollen überhaupt".

Seine Familie scheint dem Serienstar viel Energie zu geben und er betont, wie sehr er das Zusammensein mit seinen Enkeln und seiner Frau Judith schätzt. Während die Kinder ihn "Opaki" nennen, hat sich für Judith der Spitzname "Feuer-Oma" etabliert – eine Hommage an ihre gemeinsamen Lagerfeuerabende mit den Kindern. Trotz der Distanz zwischen den Wohnorten der Enkel kommt die Familie regelmäßig zusammen. Axel gesteht, dass ihn besonders die Momente rühren, in denen ihn seine Liebsten vermissen. "Wenn der Kleinste morgens ein Foto von mir anschaut und nach mir ruft, zerreißt es mir das Herz", erzählt er.

Der Schauspieler, der kürzlich mit dem Tatort Legendenpreis bei den Jupiter Awards ausgezeichnet wurde, blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Stets an seiner Seite war währenddessen seine Ehefrau Judith. "Dieser Preis gebührt sowieso ihr, meiner lieben Frau Judith, die all die Jahre mich immer unterstützt und motiviert hat, in einem Beruf, der viel Mut erfordert", schwärmt der Preisträger und erzählt eine herzliche Anekdote: "Eigentlich fühle ich mich noch wie ganz früher auch – außer dass meine Frau jetzt sagt: 'Kann die TV-Legende bitte das ganze Handtuch aufhängen und nicht auf den Boden werfen?'"

Anzeige Anzeige

Getty Images Judith und Axel Milberg, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Axel Milberg und seine Frau Judith Milberg, Oktober 2024

Anzeige Anzeige