Axel Milberg wird mit Tatort Legendenpreis ausgezeichnet

Axel Milberg (68) wird bald eine weitere herausragende Ehre zuteil. Der Tatort-Star wird bei der kommenden 47. Verleihung der Jupiter Awards am 10. April mit einer Sonderauszeichnung belohnt: Der Schauspieler darf sich über den sogenannten Tatort Legendenpreis freuen. Verliehen wird ihm dieser im Altonaer Kaispeicher in Hamburg von den Screens-Marken Cinema und TV-Spielfilm. Das geht aus einer Pressemitteilung von Hubert Burda Media hervor.

TV Spielfilm-Chefredakteur Oliver Noelle lobt Axel in einem Statement mit den Worten: "Wie kein anderer Darsteller hat Axel Milberg den 'Tatort' geprägt. Nach gut 21 Jahren und 44 Folgen geht eine Ära zu Ende. In Erinnerung bleiben viele außergewöhnliche Fälle und ein Kommissar, der auf faszinierende Weise anders war." Zudem heißt es in einer Stellungnahme von Lisa Schwarz, der Redaktionsleitung von Cinema: "Klaus Borowski war ein Kommissar mit Ecken und Kanten, der die Zuschauer durch sein Wesen und seine Verhaltensweisen immer wieder überrascht und herausgefordert hat. Axel Milberg hat diese charismatische Figur über all die Jahre auf oft unkonventionelle Weise weiterentwickelt. Für die Zuschauer war es ein besonderer Genuss, ihn durch Höhen und Tiefen, persönliche Krisen und Schicksalsschläge zu begleiten."

Bei der Preisverleihung werden in insgesamt zwölf Kategorien sowohl herausragende Schauspieler als auch Filmprojekte geehrt. Zu den geladenen Gästen gehören zahlreiche Größen der Branche, die auf der Veranstaltung erwartet werden. Zu diesen zählen unter anderem Filmstar Karoline Herfurth (40) sowie Rhea Harder (49), Lilli Hollunder (38), Stephan Luca (50), Max von der Groeben (33) und viele weitere deutsche Medienpersönlichkeiten.

Getty Images Axel Milberg, Schauspieler

