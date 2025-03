Insider meint: Axel Milbergs "Tatort"-Aus war unfreiwillig

Mehr als zwei Jahrzehnte verkörperte Axel Milberg (68) den Tatort-Kommissar Klaus Borowski, bevor am Sonntag der letzte Krimi der Reihe mit ihm in der Hauptrolle über die Fernsehbildschirme flackerte. Doch obwohl der Schauspieler laut einer Pressemitteilung angeblich um das Ende seiner Rolle gebeten hat, sieht das hinter den Kulissen wohl ganz anders aus. Wie ein Insider nun gegenüber Bild behauptete, soll der Filmstar die Entscheidung nicht freiwillig getroffen haben: "Im Zuge eines anderen Projekts sagte Milberg, dass er eigentlich nicht aufhören wollte, sondern der Sender das so wollte. Es geht vermutlich ums Geld und ums Alter."

Dem Insider zufolge könnte es aber auch sein, dass Axel sich mit der restlichen Produktionscrew überworfen habe, weil er zu viele eigene Ideen umsetzen wollte: "Manche 'Stars' greifen stark in den Entwicklungsprozess der Drehbücher ein, was für Sender und Produzenten oft ein Problem darstellt." Laut der Quelle soll der "Tatort"-Star das angeblich unfreiwillige Ende seiner Rolle auch schon auf einer Promi-Party im vergangenen Herbst beklagt haben. Sonderlich glücklich scheint er darüber also nicht zu sein.

In der offiziellen Pressemitteilung des NDR zu seinem Ausstieg klang das damals noch ganz anders: "So schön die Konzentration auf die Figur 'Borowski' war, nach 21 Jahren ändert sich der Markt und ich mit ihm. Ich habe daher die Leitung des NDR gebeten, unseren Vertrag nicht noch einmal zu verlängern und freue mich auf das Neue. Jetzt geht mein Blick nach vorne", soll Axel damals erklärt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Axel Milberg, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Axel Milberg, Schauspieler

Anzeige Anzeige